Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjendiser på Bamble-gården trekker millionen I BAMBLE: Med på «Farmen kjendis»: Ingeborg Myhre Luedlow, Leif-Einar «Lothepus» Lothe, Tore Petterson, Tonje Blomseth, Lavrans Solli, Ida Gran-Jansen, Aylar Lie, Jarl Goli, Vendela Kirsebom, Kari Jaquesson, Lars Barmen og Petter Pilgaard. Til høyre programleder Gaute Grøtta Grav. (Foto: TV2) annonse Over 1 million seere så på da Lars Barmen tapte tvekampen mot Jarl Goli søndag kveld. 16.01.2017 kl 20:47

NTB Det var nærmere bestemt 1.140.000 seere som fikk med seg de to herrenes kamp, melder TV 2. – Dette er nok en helg med formidable seertall for TV 2, med økning for både «Farmen kjendis» og «Hver gang vi møtes». I tillegg får «Norske Talenter» en sterk premiere med 477.000 seere, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl via en pressemelding. Også NRK kan melde inn en gladnyhet etter helgen. Nærmere 1,2 millioner fikk med seg Bård Tufte Johansen i sjefsstolen til "Nytt på nytt", skriver Kampanje. TIL STORØY: Folk strømmet på da kjendisgården var åpen i sommer. Komikeren kan også ta med seg gode skussmål etter ilddåpen fredag. Både VG, Dagbladet og Aftenposten gir fem av seks mulige poeng. annonse annonse