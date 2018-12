Lillian fikk hedersprisen VANT: Lillian Nilssen mottok Nome kommunes hederspris av ordfører Bjørg Tveito Lundefaret. (Foto: Eva Rismo) annonse Mandag ble en formidabel arbeidsinnsats og et drivende engasjement i over et halvt århundre hedret da tidligere fylkesbiblioteksjef Lillian Nilssen mottok Nome kommunes Hederspris 2018. 17.12.2018 kl 18:54 (Oppdatert 18:56)

Årets hedersprisvinner var i over 50 år sjef for Fylkesbiblioteket på Ulefoss. Hun bygget opp biblioteket til å bli en verdifull kulturinstitusjon i Nome og for bygdene rundt.

Mandag ble hennes innsats hedret med julesanger fremført av Stian Dalen, god mat, tale fra ordfører, diplom og gave.

Hedersprisvinneren selv var overrasket, rørt og glad over å motta prisen, skriver kommunen i en pressemelding.

Derfor vant hun

Dette skriver Nome kommune i begrunnelsen for at Nilssen er årets vinner av hedersprisen.

– Hun inviterte til bibliotekbesøk for skoleklasser og fikk slik elever interessert i verdifull litteratur. Under hennes ledelse ble biblioteket en sentral møteplass i Nome. Hun åpnet også opp biblioteket for lokale kunstnere som her fikk muligheter til å vise fram sine produkter, og hun tok initiativet til at bokbussen ble en verdifull kulturspreder i bygde — Telemark.

– Selv om det var den trykte boka var den som stod henne nærmest, fulgte hun også godt med på utviklingen i samfunnet for øvrig, og hun var en aktiv pådriver da datamaskinene ble et viktig verktøy. Hun fikk tidlig installert maskiner til allment bruk på biblioteket og inviterte spesielt eldre for opplæring.

– Hennes engasjement og måten hun klarte å formidle de store følelsene som finnes i en god bok har vært med på å forme hvilken rolle biblioteket har i dagens Nome, og det er mange som vil takke hedersprisvinneren for historiene hun har gitt Nomehæringer i mange tiår.