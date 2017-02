Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Linn Sigrid (38) stiller ut smykker på motemessa i Milano STOR ÆRE: – Ei stor ære å bli plukka til til moteveka i Milano, seier smykkekunstnar Linn Sigrid Bratland. (Foto: Birgit Espedalen) GJENNOMBROT: Linn Sigrid Bratland fekk gjennombrotet som smykkedesignarar i fjor. (Foto: MORTEN BJERK) annonse Linn Sigrid Bratland (38) er ein av tre norske smykkedesignarar som er plukka ut til moteveka i Milano. 06.02.2017 kl 12:07 (Oppdatert 12:10)

Halvor Ulvenes

Tlf: 976 88 694 Artistar Jewels frå 23. - 26. februar er ei storslege feiring av det rike mangfaldet innan internasjonal smykkekunst. Prosjektet vert betrakta som eit internasjonalt utstillingsvindauge for etablerte smykkedesignarar, og eit springbrett for nye talent. Der skal Bratland vise fram eigne arbeid saman med over 200 kunstnarar frå heile verda, deriblant Kaja Gjedebo samt firmaet Deberitz - ved Liisa Gude Deberitz og Paul Gude Deberitz, alle frå Noreg. Bratland tok mastergrad i Rauland for ti år sidan og har totalt sett seks år med utdanning i det krevjande faget. Gjevare i år – Ei stor ære å få delta, seier kvinna frå Edland som driv eigen business i heimbygda. Også i fjor blei ho handplukka til Milano, men da var det ikkje motemesse der. Den gongen var ho ein av to norske kunstnarar. Designaren meiner det er gjevare å delta i år på grunn av moteveka. – I fjor blei eg plukka ut på grunn av nettsida mi. Eg fekk oppringing frå ei gebrokken røyst, så eg var skeptisk, men det viste seg å vere seriøst, fortel ho. LAGER SMYKKER: Sølvsmed Marie satsar på brurekrone og smykker Dyrkar detaljane I arbeida hennar spelar lokal historie, tradisjon og natur hovudrollene. I ein felles uttale understrekar dei tre norske kunstnarane som skal til Milano at design og kunsthandverk her i landet er kjend for å vere frisk, med fokus på reindyrka detaljar. Ved deltakinga på moteveka vonar kunstnarane å finne nye samarbeidspartnarar. SMYKKE-GRÜNDER: Birgit er sitt eget smykkes smed Vann pris Kunstnaren frå Edland vann i fjor haust Designprisen 2016 i regi av Norges Gullsmedforbund. Det skjedde med den nye kolleksjonen «Maskerade». Til Milano tek ho med seg ein stor ring frå denne kolleksjonen og eit stramt halssmykke. – Det er veldig moro at serien har fått så mykje merksemd. Eg blir inspirert av det historiske materialet og den fine naturen her oppe. Dei lange linene får eg berre tenkt ut heime i Edland, seier Bratland. Ho likar kontrastar og det får kunstnaren til fulle når ho dreg frå verkstaden i gamle Edland sentrum til Milano om snaue tre veker. annonse annonse