«Love Actually» skal ikke sendes på TV i løpet av julen

Nylig gikk alarmen. «Love Actually» skal ikke sendes på lineær-TV i løpet av julen. Men fortvil ikke.

Et stadig større strømmetilbud sørger for at du i år kan se julefilmer døgnet rundt. Her er våre mest julete TV-tips.

Strømmetjenesten Viaplay kommer til unnsetning og varter opp med den britiske juleklassikeren som leie- og kjøpefilm.

Viaplay har videre julegodbiter som «Alene hjemme»-filmene i sin julekatalog. Disneys versjon av Charles Dickens «A Christmas Carol», med Jim Carrey i rollen som Ebenezer Scrooge, er også på plass.

Det er også Tim Allens «Nå er det jul – igjen». Også de etter hvert klassiske «Julenissen»-filmene er tilgjengelig på Viaplay, sammen med «Stjernen»: En amerikansk animasjonsfilm fra 2017 som handler om eselet Bo og hans ferd mot Betlehem.

Netflix melder om tidlig jul

Ifølge en pressemelding fra Netflix er nordmenn allerede godt i gang med å strømme julefilmer.

«Det er ingen tvil om at nordmenn elsker jul, og at underholdning er en viktig faktor for å sette den riktige stemningen», heter det i pressemeldingen – som avslører at Norge er blant de ti landene som starter strømmingen av julefilmer tidligst.

Og Netflix lar julen få komme godt til uttrykk i sitt filmutvalg. Blant annet har de allerede gjort filmen «Julekalenderen» tilgjengelig – som handler om å finne kjærligheten i jula. Videre finner vi «Prinsessen og dobbeltgjengeren» og ikke minst nykommeren «The Christmas Chronicles». Sistnevnte beskrives som en ny juleklassiker med Kurt Russell i rollen som jazz-elskende og forfengelig julenisse. Videre kan vi kose oss med den romantiske «Juleprinsen» og dramafilmen «Julearven».

HBO tipser oss om filmer som «Polarekspressen», «The Holiday», og «Jul i Flåklypa», Strømmetjenesten minner også om at juleepisodene i klassiske serier som «Tom & Jerry», «Pippi» og «Masha og bjørnen» kan skape den riktige julestemningen.

Flåklypa og kostymedrama

Skulle du likevel sverge til lineær-TV, er det verdt å merke seg at TV 2 velger å fortsette tradisjonen med å sende Olsen-banden-filmene i jula. De skal også sende Ivo Caprinos verk fra 1975, «Flåklypa Grand Prix» – en fast juletradisjon for mange. Dessuten satser de på litt mørkere romjulshygge med Agatha Christies «Døde spor» (originaltittel «Ordeal by Innocence») – som er en miniserie.

NRK holder på tradisjonen med Donald, «Hovmesteren og grevinnen» og «Tre nøtter til Askepott» på julaften. Men i romjulen er det kostymedrama som gjelder.

Britisk kostymedrama er så smått blitt NRK-tradisjon i julen, og i år er det duket for «Howards End»: En britisk dramaserien i fire episoder fra 2017, basert på romanen til E.M. Forster om to ukonvensjonelle søstre.