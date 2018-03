– Må forklare påsken med forståelige ord Solveig Tufte-Johansen: Den tidligere institusjonspresten, sykepleierlæreren og pastoren nyter nå pensjonisttilværelsen. Men kjeder seg gjør hun ikke. (Foto: Caroline TarAngen) annonse Solveig Tufte-Johansen har en karriere bak seg som pastor, institusjonsprest og sykepleierlærer. Selv mener hun kirken må ta litt av skylden for at ikke påskebudskapet er godt nok kjent. 26.03.2018 kl 20:58 (Oppdatert 20:59)

Caroline TarAngen

– Jeg tror folk kjenner seg igjen i å slite, men ikke nødvendigvis i begrepet synd, sier hun.

Ting må komme innenfra

Varden er på besøk hjemme hos Solveig på Falkum, hvor hun og mannen Asbjørn nå har bodd i fire år. Snart setter de snuten mot påskefjellet, men reisen har blitt utsatt etter at hun falt stygt på isen noen dager tidligere.

– Jeg har måttet ta det litt rolig på grunn av ryggen, men planen er å dra på hytta til sønnen min i Rauland, sier hun.

Solveig Tufte-Johansen nyter nå dagene med strikking, lesing, menighetsarbeid, familie og venner, i tillegg til en del podkaster og serier som «The Crown» og «Homeland».

– Livet er godt, men det går samtidig utrolig fort. Det er alltid noe å finne på. Da jeg var i byen med barnebarnet mitt tidligere spurte han meg om jeg kjente alle i Skien. Jeg måtte le.

For Skiensdamen har møtt en del mennesker i løpet av livets løp. Hun har blant annet en fortid som institusjonsprest på Borgestadklinikken, sykepleierlærer og pastor i Skien Misjonskirke - hvor hun har vært engasjert hele livet.

Det var i 1992 hun ble spurt om å være i pastortjeneste sammen med mannen. Det var de i 13 år. Hun forklarer at et halvår i California noen år tidligere ble avgjørende for valget om å takke ja:

– Da vi var i USA lærte vi noe som senere skulle komme til å prege hele vår tid i Skien Misjonskirke. Det handler om troen på at alle mennesker har sin egen prosess. At ting skal komme innenfra og at man må være fleksible for at folk skal møte Jesus.

Trenger ikke være perfekt

Solveig forteller at det handler om respekten for mennesket og bagasjen de bærer med seg. Det fikk hun også bruk for i møte med rusmisbrukerne på Borgestadklinikken.

– Jeg tror kjernen i synd er at man prøver å være lik Gud - og der kommer det farlige med perfeksjon inn. I forsøket på å være perfekt forsøker man også å være lik Ham, og det tror jeg ikke er sunt.

Selv har hun jobbet mye med å ikke være følelsesmessig perfeksjonist, og peker på sammenhengen dette har med påskebudskapet - og hvorfor man trenger å høre det:

– Korset er på en måte som en kosmisk søppelplass, hvor alle mennesker kan komme med skrotet sitt. Man trenger ikke være perfekt.

– Hva synes du om at ikke alle kjenner til påskebudskapet?

– Nå får man jo ikke høre Bibelhistorien i skolen på samme måte som før, og samfunnet begynner å bli mer og mer sekulært. Likevel tror jeg kirken selv kan ta litt av skylden for at budskapet kan være ukjent for noen. Vi har rett og slett ikke vært flinke nok til å finne ordene.

Solveig mener alle folk leter etter et hjem, og selv kommer hun aldri til å gi opp å finne brobygningen.

– Hvis man klarer å vise, både i ord og gjerning, hva påsken betyr, tror jeg vi har fått til noe veldig viktig, sier hun.