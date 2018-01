Mange fulgte Jahn Otto Johansen til den siste hvile FARVEL: Hundrevis hadde tatt turen til Vestre Gravlund for å ta farvel med den folkekjære journalisten. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) BEGRAVET: Jahn Otto Johansen ble begravet fra Vestre gravlund Nye kapell. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) KATOLSK: Kisten blir båret ut av Vestre gravlund Nye kapell. Det er en katolsk begravelse forettet av biskop Bernt Eidsvig. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) 83 ÅR: Jahn Otto Johansen døde 1. januar, 83 år gammel. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) annonse Flere hundre hadde møtt opp for å hedre og ta farvel med journalist og forfatter Jahn Otto Johansen, som ble begravet på Vestre gravlund mandag. 08.01.2018 kl 15:05 (Oppdatert 16:07)

NTB

Porsgrunnsmannen døde 1. januar, 83 år gammel.

– Nysgjerrig som han var fikk han med seg første dag av et nytt år, før han døde fredelig med sin familie rundt seg, skrev familien på Facebook etter dødsfallet.

Blant dem som hadde møtt opp var tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

– Jeg vil minnes ham med stor glede. Og alle minner jeg har med Jahn Otto er glade. Og det kommer jeg til å bevare, det er jeg sikker på, sa Stoltenberg til Dagbladet.

NRK-profil

– Han var en markant profil, en av dem som folk i Norge stolte aller mest på og lærte mest av, sier NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

Johansen startet sin karriere som frilansjournalist i Porsgrunns Dagblad i 1949, og i 1956 startet han sin utenrikskarriere. Johansen hadde en langvarig mediekarriere som utenrikssjef i Dagsrevyen, redaktør i Dagbladet og utenrikskorrespondent for NRK i Washington, Moskva og Berlin.

Johansens kronikker og nyhetsinnslag var i alle år preget av hans evne til å videreformidle den «vanlige» manns og kvinnes perspektiv på ulike hendelser i de landene han besøkte. Slik revolusjonerte han norsk utenriksjournalistikk, ifølge NRKs utenrikssjef Knut Magnus Berge.

NRK-vennenes siste samtale: «Jeg lever på lånt tid, Hans Wilhelm»

Engasjert i minoriteter

Formidlingsevnen slo også ut i en energisk bokproduksjon. I tillegg til bøker om utenrikspolitiske spørsmål fra USA, Øst-Europa, Finland, Kina og Midtøsten var han engasjert for minoriteter og skrev bøker jødisk kultur, antisemittisme og romanifolket.

– Jahn Otto Johansen bidro til å gi oppmerksomhet til utsatte grupper, helt til de siste årene lagde han skolebøker om jøder og romfolk, sier Ervin Kohn leder for det mosaiske trossamfunn i Norge til NRK.

I 2012, etter over et tiår som pensjonist, fikk han Fritt Ords Honnør for sitt arbeid med formidling av romfolkets situasjon, kultur og historie.