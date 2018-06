Minken Fosheim (62) er død Døde natt til torsdag: Minken Fosheim er død etter lengre tids sykdom. (Foto: NTB scanpix) annonse Skuespiller Minken Fosheim (62) døde natt til torsdag på Lovisenberg sykehus etter en tids sykdom, med sine nærmeste rundt seg, opplyser familien. 07.06.2018 kl 07:57

NTB

Fosheim har spilt på mange av landets teatre, og har deltatt i humorserier for NRK og andre TV-kanaler. Hun var i mange år en av våre viktigste litteraturformidlere for unge og voksne i ulike radioformater.

– For familien er dette selvfølgelig veldig vanskelig. Minken var et sosialt menneske, elsket av folk rundt seg, med en familie som hun betydde veldig mye for, sier Otto Haug, familiens talsmann, til NTB.

– Lysende skuespillerkarriere

I 1992 tok Fosheim fatt på sitt livsverk, Minkens Barne- og Ungdomsteater, der flere generasjoner har fått prøve seg i små og store dramaformater.

– Hun var en person som elsket mennesker. Som fagperson er det viktig å trekke fram hennes lysende skuespillerkarriere, som hun forlot for å starte Minkens Barne- og Ungdomsteater. Det betydde veldig mye for henne å hjelpe barn og unge inn i kulturen, og slippe dem fram. Ikke for å skape skuespillere, men for å hjelpe barna, sier Haug.

Fosheim er blant annet kjent for litteraturprogrammet "God Bok" som gikk på NRK på 1980- og 1990-tallet. I tillegg har hun hatt roller i TV-serier som "Karl & Co" og "Huset med det rare i".

Komponist-serie

Fosheim har også gitt ut flere bøker og plater, deriblant serien om våre største komponister, som startet med utgivelsen av platen og boken "Eventyret om Mozart".

– På at tidspunkt syntes hun at formidlingen av musikk for barn ikke var god nok. Derfor ga hun ut plater om Mozart og en masse andre komponister. Hun har også hatt konserter med Filharmonien, kringkastingsorkesteret og flere andre store orkestrene, sier Haug.

Familiens talsmann forteller at Fosheims bortgang kom etter noen måneder med sykeleie, og at bortgangen ikke kom uventet på familien. Minken Fosheim var bror til musikeren Lage Fosheim, som døde i 2013. Hun etterlater seg ektemann og to sønner.

– Jeg tror at hun kommer til å huskes som en betydelig skuespiller, en betydelig humorist, en kulturformidler, og for oss som hadde gleden av å kjenne henne: et fantastisk menneske i vårt liv, sier Otto Haug.