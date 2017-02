NÅ: Bil har kjørt i fjellvegg

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

En bil har kjørt ut og inn i en fjellvegg i Kragerø. Politi og ambulanse er på stedet. 17.02.2017 kl 08:38 (Oppdatert 08:48)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Klokken 08.30 tvitrer politiet: – En bil har kjørt inn i en fjellvegg i Kjølebrøndsveien. Det var sjåføren som selv varslet politiet. – Det var to personer i bilen, og foreløpig uklart om noen er skadd, men den kvinnelige sjåføren har selv tatt seg til et hus og varslet politiet, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Det er 60 kilometer i timen på ulykkesstedet. Kvinnen sier hun kjørte ut fordi veien var glatt: – Sjåføren sa at det var glatt på stedet, hun mistet kontrollen på bilen i en sving i en nedoverbakke og fikk sleng på bilen, tvitrer politiet. Varden oppdaterer