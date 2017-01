Nå er festivalen nedlagt SLUTT: «Wings & Wheels» er nedlagt (Foto: Tore Øyvind Moen) annonse «Wings & Wheels", bil, fly og motorsykkelfestivalen i Lunde er nedlagt. Ildsjelene orker ikke mer. 10.01.2017 kl 16:48 (Oppdatert 16:52)

– Det er på et styremøte i Wings & Wheels søndag kveld 08.01.2017 bestemt at Wings & Wheels avvikles etter 17 år sammenhengende.

Det er manglende motivasjon blant klubbens medlemmer for å ofre nye utallige dugnadstimer som er årsaken til at vi nå velger å avvikle dette treffet, heter det på fastivalens facebookside.

– Kjempetrist

Til TA, som først omtalte saken, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome:

– Det er kjempetrist. Det har vært et arrangement som har satt Nome positivt på kartet. De har jobba veldig bra i mange år og så vidt meg bekjent har de aldri fått kommunal støtte.

Festivalen fikk Nome kommunes kulkturpris i 2013.

Stor risiko

Økonomien spiler også inn når festivalen nå gir seg:

– Forutsetningene for å arrangere et treff som Wings & Wheels har selvsagt endret seg fra da vi begynte i år 2000 og til den størrelsen W&W har utviklet seg til å bli de senere år. Wings & Wheels er et felles motortreff hvor været spiller en betydelig rolle for besøkstall og underholdning som bestilles inn, og vi ser at den økonomiske risikoen i forbindelse med dette er litt stor, som også har betydning for vår avgjørelse om avvikling av Wings & Wheels, skriver festivalen på facebook.

Takk for oss

Festivalen er stolt av den innsatsen de har gjort i 17 år. Slik sier de takk for seg på facebook:

– Vi liker å tro at Wings & Wheels har hatt betydning for lokalsamfunnet her i Lunde, og store deler av Telemark forøvrig , og det er derfor vemodig at det nå er slutt.

Takk for oss, og takk til alle dere som har hatt glede av å besøke Wings & Wheels i Lunde.