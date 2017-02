Nå er han klar for MGP KLAR FOR MGP: Aleksander Walmann Åsgården. (Foto: Arkiv) annonse Blir han den eneste deltageren fra Telemark? 07.02.2017 kl 11:00 (Oppdatert 11:30)

I dag ble det gjort kjent hvem som blir årets norske finalister i Melodi Grand Prix (MGP). Blant dem finner vi Aleksander Walmann fra Porsgrunn. Sammen med Joakim With Steen skal han fremføre låten "Grab The Moment".

Walmann ble kjent for det norske folk gjennom sangkonkurransen "The Voice" i 2012. Der røk han ut i finalen.

Av over 1000 innsendte bidrag er ti valgt ut til å konkurrere om å bli Norges håp under Eurovision Song Contest i Kiev i Ukraina i mai. Hele 43 land skal delta i årets konkurranse, som er tangering av rekorden i 2008 og 2011. Portugal og Romania returnerer til konkurransen etter en pause på ett år, mens Bosnia og Hercegovina trekker seg grunnet økonomi.

Å sørge for at Norge stiller med et bidrag som kan bli godt likt også utenfor våre egne grenser er et klart mål – særlig etter det skuffende resultatet i 2016, da Agnete Johnsen ble slått ut i semifinalen.

Derfor er det gjort endringer foran årets norske finale. En internasjonal jury skal være med på å velge ut hvilke fire låter som skal nå den såkalte Gullfinalen, skriver NRK.

I selve finalen vil det utelukkende være norske publikumsstemmer som avgjør hvilket av de fire finalebidragene som skal representere Norge i Kiev i mai.

Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh er programledere for den norske finalen i Oslo Spektrum 11. mars.

Disse er også med

Blant de ande norske finalistene finner vi navn som Åge Sten Nilsen og Kristian Valen. Sistnevnte blir betegnet som årets store overraskelse. Den kjente artisten og komikeren skal delta med sangen "You & I".

Rune Rudberg er også med i finalen. Han har deltatt i MGP fem ganger og returnerer nå til konkurransen med sangen "Run, Run Away".

De andre finalistene er trioen In Fusion med låta "Nothing Ever Knocked Us Over", Ella med "Mamma boy", Jenny Augusta med "I Go Where You Go", Elin and The Woods med "First Step In Faith/Oadjebasvuhtii", Amina Sewali med "Mesterverk" og Ulrikke Brandstorp med "Places".