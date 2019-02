Nettportalen «Nora» skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll NORA: En ny nettportal mot negativ sosial kontroll er oppkalt etter Ibsens Nora og karakteren Noora i nettserien Skam, spilt av Josefine Frida Pettersen (t.v.). Her med medspiller Ulrikke Falch, som spiller Vilde i serien. (Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix) annonse

En ny nettportal oppkalt etter Ibsens Nora og Noora fra nettserien «Skam», skal hjelpe ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll. 06.02.2019

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lanserte onsdag den nye nettportalen, som er et av flere verktøy i kampen mot negativ sosial kontroll.

– Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv. Med portalen skal flere lære om negativ sosial kontroll, få vite mer om rettigheter man har og hvem man kan kontakte for å få hjelp, sier Sanner.

Negativ sosial kontroll er definert som ulike former for kontroll, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

På «Nora» kan ungdom se historier om hvordan det er å leve med negativ sosial kontroll, få informasjon om hvilke rettigheter de har og hvem man bør snakke med hvis de trenger hjelp.

Navnet på nettportalen er inspirert av Ibsens Nora fra dramastykke «Et dukkehjem», som bryter ut av ekteskapet – en skandaløs handling da stykket hadde premiere i 1879, samt karakteren Noora fra NRKs populære nettserie «Skam», som har blitt sammenlignet med Ibsens Nora. Navnet betyr dessuten lys på arabisk.

Nettportalen er en del av regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, som totalt inneholder 28 tiltak.