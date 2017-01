Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Ny runde med kjendiser på Farmen HER ER DELTAKERNE: Lotto-vertinne Ingeborg Myhre Luedlow (41), «Fjorden Cowboys»-stjerne Leif-Einar «Lothepus» Lothe (46), komiker og «Sofa»-stjerne Tore Petterson (37), blogger og eventyrer Tonje Blomseth (22), toppsvømmer og modell Lavrans Solli (24), tv-baker Ida Gran-Jansen (28), tidligere modell og pokerspiller Aylar Lie (32), skuespiller og programleder Jarl Goli (59), supermodell og programleder Vendela Kirsebom (49), treningsguru og tv-profil Kari Jaquesson (54), tv-kokk Lars Barmen (53) og realitykjendis Petter Pilgaard (36). Ytterst til høyre står «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav. (Foto: TV2) annonse Nå leter de etter en passende gård å spille inn på. 20.01.2017 kl 11:30

NTB TV 2 har skrevet kontrakt med Strix om nok en sesong av «Farmen kjendis». Arbeidet med å finne deltakere er allerede i gang. Årets utgave – den første med kjendiser på gården – har i gjennomsnitt hatt 924.000 seere, det høyeste for en Farmen-sesong noensinne, opplyser TV 2. Den første kjendis-sesongen er spilt inn på Storøy i Bamble. Populært: Kjendiser på Bamble-gården trekker millionen Det er ikke bestemt hvor neste sesong skal spilles inn hen, men arbeidet med å finne innspillingssted er i gang, bekrefter Strix overfor Varden. Kjendiser: Her er deltakerne i kjendis-Farmen – Planen har hele tiden vært å lage flere sesonger av konseptet, og det er derfor en stor glede å kunne informere om at vi nå har signert avtalen om ny sesong og at castingarbeidet for sesong to allerede er i gang, sier programdirektør Jarle Nakken. Utfordringer: Nysgjerrige telemarkinger fikk Farmen-produsentene til å tilkalle lensmannen TV 2 har allerede fått henvendelser fra seere som har ønskelister på kjendiser de ønsker å se i en ny sesong. – Det at vi allerede etter de første ukene på lufta kan bekrefte ny sesong, sier alt om hvilke framtidige forventninger vi har til prosjektet. Med den suksessen vi nå har på «Farmen kjendis», tror jeg mange kjendiser vil være interessert i å sjekke inn på Farmen, reise 100 år tilbake i tid og oppleve gårdsdrift, dyrehold og ukesoppdrag sammen med andre kjente personligheter, sier fortsetter han. Innspillingen av den nye sesongen vil foregå våren 2017, og planen er å sende den våren 2018.

annonse annonse