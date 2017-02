Odd Nerdrum fikk spesialomvisning KAMERATEN TIL DAVID BOWIE: George Underwood var gjest på Bowie70 og stilte blant annet ut egne malerier. (Foto: HELGE OTTESEN) ODD NERDRUM: Her fotografert hjemme i Stavern for noen år siden, med Jonny Andvik fra Porsgrunn som elev. ARKIV (Foto: Fredrik PEDERSEN) INTERVJUET OG SKREV BOK: Tom Hovinbøle fra Porsgrunn dro to ganger til London for å intervjue George Underwood. 8 (Foto: HELGE OTTESEN) annonse Kunsthall Grenland ble stengt da Odd Nerdrum fikk se George Underwoods malerier. 14.02.2017 kl 13:48



Den storslåtte Bowie70-festen i Ælvespeilet 14. januar ble en vellykket affære på flere plan.

Rekordbesøk

Kunsthall Grenland opplevde rekordbesøk.

– Vi har ikke hatt så mange mennesker innom i løpet av 14 dager tidligere, det matchet utstillingen med Lois Moe og Sverre Malling da vi åpnet i 2013, forteller daglig leder for Kunsthall Grenland, Andreas Rishovd.

Catrine Orr Danielsen var kurator for utstillingen.

Kamerat med Bowie hele livet

Den britiske kunstneren George Underwood var barndomskamerat av artisten David Bowie, et vennskap de beholdt hele livet. Underwood stilte ut både Bowie-relaterte verk og sin store malerier i serien «Soulful Warriors».

Styreleder i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland, Tom Hovinbøle, intervjuet og skrev bok om Underwood, den ble lansert under Bowie70.

Besøkte Nerdrum i Stavern

David Bowie var en kunstinteressert herre, som kjøpte flere bilder av George Underwood,- og han kjøpte Odd Nerdrums maleri «Dawn».

Dagen etter Bowie70, søndag 15. februar, besøkte George Underwood Odd Nerdrum hjemme i Stavern. Tom Hovinbøle hadde med seg boken og Odd Nerdrum fattet interesse for maleriene. De ville han gjerne se. Dermed ble Odd Nerdrum invitert til en spesialvisning mandagen, og kunsthallen ble stengt for andre mens han var der.

Sky, men sympatisk

– Nerdrum var sky. Men veldig hyggelig og sympatisk å ha som gjest, forteller Andreas Rishovd. Som opplevde utstillingens mottakelse som storveies. Tre av maleriene til Underwood ble solgt, de varierte i pris fra 15.000 til 70.000 kroner, og nærmere 25 trykk fant også sine kjøpere.

Like bra har det gått med Tom Hovinbøles bok om Underwood. De finansierte den selv, og trykket opp 400 bøker. 100 av dem med en Bowie-tegning Underwood lagde til boken. De siste er straks utsolgt og resten går unna. Bøkene er solgt til Australia, USA, England Skottland, Sverige, Danmark og over hele Norge. Et galleri i England kjøpte 60 av dem.

Bøkene selger bra

– Veldig gøy. Vi kjøpte facebook-annonser og har fått respons på dem. Vi retter oss litt ekstra inn på England nå. Men vi må sørge for at vi beholder noen bøker her i kunsthallen også, sier Hovinbøle og peker på en rad bøker i hyllen.

Bowie70 ble arrangert av Bowie-entusiastene Kim Schack Petersen og Lars-André Tokheim fra Langesund og Morten Wesseltoft og Kenneth Martin Winje fra Porsgrunn. Det kom 300 besøkende til arrangementet der hele Ælvespeilet ble tatt i bruk.