På denne festivalen har de til og med egen frisør

Når Lundetangen Pub feirer 20 år med todagers gatefest, blir det med egen festivalfrisør og festivalmat fra Strøm mat & bar. 30.06.2017 kl 12:04

18. og 19. august går puben og konsertstedet Lundetangen inn for en storstilt feiring av sine første 20 år.

Telemarksgata blir sperret av fra gangfeltet ved hovedveien og rundt et stort område rundt utestedet. Det skal settes opp telt og bygges gulv og i det hele tatt rigges til en diger gatefest. I den anledning har arrangør og pubdriver Steffen Steffensen invitert sine næringsdrivende pubnaboer til samarbeid.

– Alt skjer i denne gata, og i stedet for å ekskludere de andre som holder til her vil vi gjerne inkludere dem i festivalen. Da blir dette vinn-vinn for alle parter, sier Steffensen.

Fikser festivalsveisen

Det innebærer at Armin Rovcanin som driver frisørsalongen Just 4 You er dedikert festivalfrisør denne helga.

– Veldig morsomt å bli spurt. Da kan festivalpublikummet være ekstra fine på håret på festival og også dagen derpå, sier Rovcanin fornøyd.

Lager festivalmenyen

Kokk Michele Tesfay og assisterende restaurantsjef Ioannis Ignatiadis forteller at Strøm Mat & Bar skal rigge seg til med egen festivalmatstand og servere burger, libanesisk kebab og pølser til festivalpublikummet.

Steffensen legger til at de satser på å finne på «noe artig» med de andre butikkene i gata, slik at de slipper å stenge.

Billettene går unna

Da Lundetangen feiret 10 år kom det totalt 1.800 personer, og arrangøren satser på samme antall i år. 1.000 er maksantallet for hvor mange de kan ta inn på området per dag.

– Vi har fått en helt fantastisk respons på billettene allerede. De som tror de bare kan komme og kjøpe billetter i døra bør nok tenke seg om på nytt, sier Steffensen, og viser til at det er solgt over 600 billetter til lørdagen selv om det er halvannen måned igjen til gatefesten.

En rekke band og artister spiller på festivalen. Fredag står for eksempel Norwegian Soul Band og håndplukkede musikere i «Lundetangen allstars» på programmet, og blir det 13 timer med feiring på lørdag med blant andre Reeperbahn Cowboys, Paal Flaata band og Passengers på scenen.

– Vi har booket band som har spilt her en rekke ganger før. Det er de som har vært med å bygge Lundetangen, og det er mye deres ære at vi kan feire 20 år, sier Steffensen, og vil samtidig rette en takk til kommunen som han mener har vært snille, hjelpsomme og positive til prosessen.