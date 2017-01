Rebekka og Joachim hadde søkt etter bolig i ett år. Så fikk de eksperthjelp

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

DRØMMEBOLIG: Rebekka Kristiansen og Joachim Fritzen fikk hjelp av Hans Christian Espenes for å finne drømmeboligen i Porsgrunn. (Foto: TV3)

Rebekka Kristiansen og Joachim Fritzen fra Skien hadde søkt etter bolig i Porsgrunn i over ett år, så fikk de hjelp av meklerne i tv-programmet Boligjakten.

24.01.2017 kl 22:30 (Oppdatert 06:55)

I kveld er det sesongpremiere på programmet «Boligjakten» på TV3. Der møter vi paret i 20-årene fra Skien, som søker bolig i Porsgrunn.

Leitet i ett år

I ett år hadde paret søkt etter boligannonser i Porsgrunn, siden Rebekka jobber som alarmmontør i Larvik.

– Det ble litt langt å pendle fra Gulset, forteller Joachim, som jobber som prosessoperatør på Herøya.

Ulike ønsker

Han legger til at paret ikke var helt enig i hva som var drømmeboligen. Han ønsket helst at det skulle se mest mulig overdådig ut, mens hun ønsket et stilrent og moderne hjem.

– Med Boligjakten fikk vi hjelp til å se etter boliger vi ikke hadde prioritert når vi søkte på Finn.no.

Paret blir i dagens program presentert for tre mulige drømmehjem i Porsgrunn. Joachim sier han er spent på å se seg selv på tv i kveld, men ønsker ikke avsløre hvordan boligjakten går.