Sigvart Dagsland skadd i bilulykke SKADD: Sigvart Dagsland ble skadet i builulykken i Rena tirsdag kveld. (Foto: NTB Scanpix) I bilulykke : Torjus Vierli (foran på bildet) ble skadd i en bilulykke tirsdag. Her er han sammen med de to andre medlemmene i gruppa Vintermånte, Frøydis Grorud og Anne Gravir Klykken. annonse Musiker fra gruppa Vintermåne er også skadet. 17.01.2018 kl 14:49 (Oppdatert 15:03)

Hege L. Gulseth

Tirsdag kveld var fire menn involvert i en frontkollisjon i Stange kommune i Hedemark. I en av bilene satt Sigvart Dagsland, keyboardist Torjus Vierli og lydmannen Helge Leirvik.

Det bekrefter Sigvart Dagslands manager, Jan Sollesnes, til VG.

Ikke livstruende

– De var på vei fra konsert på Rena til Oslo. Det er alvorlige skader, men ikke livstruende, sier Sollesnes til VG, og forteller videre at musikerne nå er under utredning.

– De er under utredning nå, mer vet vi ikke foreløpig, sier Sollesnes.

Torjus Vierli er fra Vegårshei, men er kjent fra gruppa Vintermåne som han er med i sammen med skiensmusikerne Frøydis Grorud og Anne Gravir Klykken.

Var glatt

Politiet vet enn å ikke noe om hendeldsesforløpet, men det var veldig glatt på stedet.

Det var ved 21.45-tiden tirsdag kveld at de to bilene frontkolliderte. Det var til sammen fire personer i bilene, tre i en bil - og en i den andre. To personer satt fastklemt etter ulykken, før de senere ble frigjort.

To av mennene ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble sendt til sykehuset på Hamar.

Ulykken fører nå til at Dagsland må avlyse konserter i nærmeste fremtid.