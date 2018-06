­Skal rocke til lyse sankthansnatta KLARE FOR SANKTHANSROCK: Anne Fagermo (t.v.) fra Akkerhaugen og Camilla Moen fra Gvarv er blant dem publikum får møte under årets utgave av Sankthansrock i regi Akkerhaugen rocksamfunn. Lørdag kveld rockes det løs for åttende gang på stasjonen. (Foto: PRIVAT) GJENSYN: X-queen of the Astronauts – her John Olav Hovde, Øystein W. Odden og Thomas Helgaseth i 2003 (!). (Foto: ANDREAS SOLTVEDT) annonse I denne bygda er rock og sankthans to sider av samme sak. 22.06.2018 kl 11:23 (Oppdatert 11:52)

Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627

Lørdag skjer det igjen. For åttende gang inviterer Akkerhaugen rocksamfunn til rockmettet samling på årets lyseste kveld. Artistene på årets utgave av Sankthansrock har i stor grad lokal tilknytning. Det er blant annet duket for gjensyn med X-Queen Of The Astronauts som er ett av mange band med utilslørt rotfeste nettopp på Akkerhaugen.

Grunnpilar for rocksamfunnet

Styremedlem i Akkerhaugen rocksamfunn, Camilla Moen (19) gleder seg til årets arrangement. Moen er blant de mange som stiller på scenen utover sankthanskvelden. Hun er klar på hvor viktig arrangementet er blitt for det driftige rocksamfunnet.

– Sankthansrocken er på mange måter grunnpilaren for Akkerhaugen rocksamfunn som arrangør og har blitt en stolt tradisjon. For meg som kom inn i rocksamfunnet som 16-åring i 2015, er det kult å få være med på å videreføre denne sterke tradisjonen, sier Moen i forkant av arrangementet.

Siden i vinter har Moen skrevet låter sammen med en annen sauhering i form av Anne Fagermo. Duoen, som planlegger studioinnspilling i løpet av året, er også en del av bandet Typisk Puls som spilte på Sankthansrock for to år siden.

En gang var de i Urørt-finalen

På lørdagens arrangement får publikum høre bandet KitFai så vel som lokale Linn Helga Vegheim. Mens omtalte X-Queen Of The Astronauts, som ble nummer to i selveste Urørt-finalen i 2007, er tilbake for å gjøre det som nå må sies å være en sjelden konsert signert bandet.

Camilla Moen har tro på at det blir godt med folk på Sankthansrock og anbefaler at man sikrer seg billett på forhånd. Moen, som selv er fra Gvarv, synes det er stort at Akkerhaugen kan by på en lokal konsert- og utviklingsarena som rocksamfunnet representerer.

Broren gikk foran

– Hva var det som gjorde at du begynte å engasjere deg i styret og som musiker?

– Jeg har bare blitt mer og mer med. Broren min begynte å spille i band på huset da de åpnet igjen. Så fikk jeg interessen selv og begynte å spille gitar. De jeg spilte i band med aller først ble jeg kjent med på Notodden Blues Festivals bluesseminar for ungdom, forteller Moen.

