Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Skien Live letter på sløret TRIVDES GODT I HJEMBYEN: Paal Flaata og resten av gjengen i Midnight Choir skal treke folk til Skien live i juni. (Foto: Nils Skumsvoll) annonse I juni 2017 kan du oppleve både Midnight Choir og De Derre i Skien. 16.12.2016 kl 12:14 (Oppdatert 16.12.2016 kl 12:20)

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Anledningen er Skien Live, som går av stabelen i Hamburgskuret 9. og 10. juni. Hovedscenen rigges i Hamburgskuret med en kapasitet på 900 publikummere. Det er sitteplasser langs bryggekanten og på festivalområdet, med og uten tak. Sommerens trekkplaster blir altså Midnight Choir og Di Derre, som begge er drevne liveband. Resten av programmet slippes på nyåret, opplyser arrangøren i en pressemelding. annonse annonse