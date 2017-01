Skien live utvider festivalen til tre dager : Delillos, Skien Live (Foto: Hanne Findal) TIL SKIEN: Vazelina Bilopphøggers spiller opp til fest på Skien Lives første av tre festivaldager. (Foto: PROMO) BJELLA: Stein Torleif Bjella kommer til Skien igjen - denne gangen til fredagsprogrammet til Skien Live. (Foto: Gitte Johannessen/NTB) Programmet så langt: TORSDAG 8. JUNI 1830-2400

1930 Konsert ( kommer)

2100 Vazelina Bilopphøggers FREDAG 9. JUNI kl. 1800- 0130

2000 Konsert ( kommer)

2130 Stein Torleif Bjella

2300 Midnight Choir LØRDAG 10. JUNI Kl. 1200-1600 familiedag med konsert, marked, båtturer

1900 Konsert ( kommer)

2030 Konsert ( kommer)

Skien live vokser seg større og feirer fem år med festival i tre dager. Nå er de klare med to nye artistslipp til årets utgave. 20.01.2017 kl 09:00 (Oppdatert 09:55)

Skien lives femte utgave finner sted på Langbryggene i Skien fra torsdag 8. juni til lørdag 10. juni. Festivalsjef Cecilie Kollstrøm slipper nyheten om at festivalen utvider til tre dager sammen med to nye slipp til årets program.

Returnerer etter 25 år

– Torsdag 8. juni fyller vi skuret med noe så sjelden som en konsert med selveste Vazelina Bilopphøggers! Sist de var her med egen konsert var for 25 år siden da de varmet opp for Beach boys på brygga i Skien.Det blir en kveld spekket med hits fra hele deres 38 år lange katalog. Selv sier de at de har bandinteresser som kvinnfolk, brennvin og gamle biler, vi gleder oss vilt til å høre kara live – og de lover oss rocke-trøkk, skriver Kollstrøm i pressemeldingen.

Vazelina Bilopphøggers er kjent for sine gamle rockeklassikere med humoristiske tekster på Toten-dialekt, og hadde også suksess med egen julekalender på TV2, «Vazelina Hjulkalender». Bandet ble dannet på Gjøvik i 1979 av Eldar Vågan, Bjørn Berg, Torbjørn Nicolaysen og Arnulf Paulsen. I dag består bandet av Eldar Vågan, Kjetil Fosseid, som tok over for vokalist Viggo Sandvik i 2006, Jan Einar Johnsen og Arnulf Paulsen.

Heidersmenn på fredag

På fredagens program har Skien Live allerede røpet av Midnight Choir kommer, men nå er enda en artist klar.

– Det er en sann glede å melde at Stein Torleif Bjella er med oss med sitt låtunivers og dets mange sørgmodige gleder. Denne mannen må oppleves! Han er en helstøpt liveartist, skriver Kollstrøm.

Bjellas tekstunivers har nylig inntatt Det Norske teateret med forestillingen «Kan nokon gripe inn». Bjella har gitt ut tre album «Heidersmenn» i 2009, «Vonde visu» i 2011 og «Gode liv» i fjor. Han har vunnet en rekke priser for musikken sin, og er nå nominert til fire spellemannspriser for sitt siste album.

Lørdag 10. juni, festivalens siste dag, rundes av med Di Derre.