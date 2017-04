Slept etter bil i stor fart: – Hunden er sendt til et dyrehospital annonse En bilfører kjørte i høy fart ved Heistad med en hund på slep i ettermiddag. Politiet har klart å spore opp bilføreren. Hunden blir ikke avlivet. 30.04.2017 kl 18:05 (Oppdatert 19:42)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

Politiet tror på forklaringen hans og har ikke beslaglagt førerkortet.

– Hunden har fått omfattende skader, melder politiet.

– Hundeier har forklart at hunden hoppet inn i bilen bak førersetet. Senere på turen hoppet den ut uten at fører merket det. Da døra ble smelt igjen hang båndet fast, og hunden ble slept etter bilen, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen.

Veterinæren har vurdert at hunden kan reddes:

– Den er sendt videre til et dyrehospital for behandling, sier veterinær Rolf Tore Meen.

Politiet legger til grunn at forklaringen er riktig, den stemmer med observasjonen til personen som meldte fra til politiet.

Bilen som slepte på hunden ble sett av folk på Heistad. Den stoppet på Rema 1000 før den fortsatt mot Brevik.

– I følge melder har bilen kjørt i 50-60 kilometer. Den må ha omfattende skader, sier opersjonsleder Jørn Gustav Larsen.

Politiet har akkurat fått beskjed om at Veterinærvakta har blitt kontaktet om en skadet hund.

Vi er i kontakt med fører av bilen, saken oppdateres — Politiet Telemark (@polititelemark) 30. april 2017

Meldt veterinær

Politiet fikk meldingen klokken klokken 17.43. Hunden ble slept etter en bil med blågrønn farge, ifølge melder.

– Det er trolig den. Da er den i alle fall i live. Vi møter hundeeieren der, sa Larsen litt tidligere i ettermiddag.

Politiet trodde først at bileieren hadde glemt at hunden sto bundet til bilen og kjørt.

– Det er iallefall uaktsomt. Det viktigste nå er han hunden får behandling, men vi kommer til å opprette en sak på dette, sier Jørn Gustav Larsen.

Nå viser det seg altså at hundeeieren har en helt annen forklaring. Politiet skriver på Twitter at de fester lit til førerens forklaring. "Det er besluttet at førerkortet ikke beslaglegges," melder politiet klokka 18.45.

