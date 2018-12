Slik blir våren på TV Norge Norges tøffeste kjendis?: Mia Gundersen skal måle krefter med mange kjenninger når "71° Nord - Norges tøffeste kjendis» kommer tilbake til skjermene i vår. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) annonse Mia Gundersen og Ola Conny Wallgren skal måle krefter med kjente idrettsprofiler i vårens «71° nord – Norges tøffeste kjendis». 05.12.2018 kl 15:00

NTB

Gundersen og Wallgren skal av gårde sammen med Silje Norendal (snowboardkjører), Thomas Alsgaard (tidligere langrennsløper), Iman Meskini (skuespiller), Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (tidligere fotballspiller), Guro Fostervold Tvedten (journalist), Vita Mashadi (TV-personlighet) og Yousef Hadaoui (komiker), meldes det fra kanalhold.

I dag ble det også kjent at Anne Rimmen og Didrik Solli Tangen leder den nye sangkonkurranse All Together Now» som har premiere over nyttår.

Dessuten blir det et gjensyn med Melina Johnsen og Henrik Elvejord Borg fra «Ex on the Beach» når de skal få boltre seg i den nye serien «Influenser».'

LES OGSÅ: De skal lede ny sangkonkurranse på TV: – Det er ekstra gøy at vi begge er fra Porsgrunn

Det ble klart da Discovery-kanalene presenterte vårmenyen 2019 onsdag.

«Den nye TV-sesongen «tjuvstarter» på Dplay allerede 16. desember. Da blir det premiere på humordramaserien «oljefondet», skrevet og produsert av Harald Zwart, med Thomas «Fingern» Gullestad i hovedrollen», heter det fra kanalhold. Programdirektør Eivind Landsverk supplerer:

– «Oljefondet» er inspirert av virkelige hendelser, og lager humor av de absurde situasjonene som kan oppstå når det smånaive norske sosialdemokratiet møter det blodkyniske profittjaget i den internasjonale businessverdenen.

True Crime

TVNorge hiver seg med på trenden og satser på norsk true crime til våren.

– I «The Oslo Killing» tar vi opp et 44 år gammelt drap som skjedde i Holmenkollen. Datteren til den drepte diplomatfruen Anni Nielsen Iranzo legger ut på en reise som tar henne verden rundt på jakt etter svar, sier Landsverk.

TVNorge står heller ikke tilbake når det gjelder TV-sendt talentshow denne våren og sender «All Together Now Norge»: En norsk versjon av det som ble en av årets største seersuksesser i Storbritannia. Anne Rimmen tar på seg programlederhatten og Landsverk lover et konsept der folk som evner «å ta scenen» skal få slippe til.

Mer humor

Humorsatsingen skal fortsatt stå sterkt, og vi får et gjensyn med Thomas Giertsens «Helt perfekt», «Neste sommer», «Praktisk info med Jon Almaas» og Harald Eia-ledede «Brille».

Andre kjente TV-konsepter som dukker opp på skjermene denne våren er «Insider», «Jegertvillingene», «Gift ved første blikk» og «4-stjerners middag».

Av nyskapninger på dokuseriefronten merker vi oss «Ambulansen», hvor vi får bli med på innsiden av ambulansetjenesten.

Ny er også serien «Ras», der det handler om hverdagen til de som lever av å holde veier, jernbanespor, hus og hjem trygge for fjellras. I samme sjanger dukker også serien «Havna» opp – der vi skal få bli flue på veggen ved noen av Norges aller travleste havner.