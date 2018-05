Slik rammer NRK-streiken NRK: (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) annonse Dagsrevyen, sportssendinger, P3 Morgen og Norgesglasset er eksempler på programmer som utgår når NJ-journalistene i NRK streiker. 15.05.2018 kl 14:27

NTB

Den flere timer lange direktesendingen fra det langstrakte land på nasjonaldagen blir ikke slik seerne er vant til, men NRK-ledelsen jobbet tirsdag ettermiddag med å kartlegge mulighetene for å unngå svarte skjermer 17. mai.

Det meste av NRKs tilbud innen nyheter, aktualitet, sport, drama og sendinger for barn blir eller vil bli rammet av streiken blant NRKs 1.700 journalister som er organisert i Norsk Journalistlag (NJ).

Nyheter og aktualitet

Kort oppsummert er dette noen av konsekvensene for seerne, lytterne og leserne:

* Dagsrevyen og alle øvrige aktualitetsprogrammer fra nyhetsredaksjonen utgår.

* Dagsnytt-sendingene vil komme i form av helt korte oppdateringer basert på byråstoff og lest opp av noen fra ledelsen.

* Alle øvrige aktualitetsprogrammer på radio – som for eksempel Her og Nå, Norgesglasset, Dagsnytt 18 og P3 Morgen, utgår.

* Sportssendinger utgår.

* NRK.no vil kun – og i begrenset grad – bli oppdatert med nyheter fra de byråene som NRK har avtale med.

Ferdig produsert og repriser

Fungerende mediedirektør Marius Lillelien i NRK sier til NTB at alle programmer som allerede er ferdig produsert og satt opp på sendeplanen, vil gå som planlagt. I tillegg vil det bli sendt arkivprogrammer på TV.

NRKs radiokanaler vil stort sett kun sende musikk, med unntak av sendinger som produseres av journalister og andre medarbeidere som ikke er organisert i NJ.

– Jeg beklager at NRK ikke kommer til å levere slik publikum forventer de neste dagene, sier kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen.

Under en pressekonferanse i NRK-bygget tirsdag ettermiddag tilføyde han at NRK har avtale med fem av seks foreninger som organiserer de ansatte i statskanalen – og sa at «de som er på jobb er på jobb».

Startet i Dagsnytt

Streiken var et faktum 30 sekunder over klokken 13 tirsdag. Det ble markert med at nyhetsoppleseren i Dagsnytt opplyste at ingen medlemmer av Norsk Journalistlag i NRK vil lage sendinger på radio, TV eller oppdatere NRK.no «så lenge streiken varer». Deretter ble det helt stille.

Rett før Dagsnytt rundet P1s Norgesglasset-programleder Pål Plassen av sin sending med ordene «vi høres når vi høres».

Da Norgesglassets sendeflate skulle overta etter Dagsnytt og distriktsnyheter, var det kun musikk avbrutt av en melding om streiken som strømmet ut av høyttalerne.