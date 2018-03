Takk, Telemark! ØKER: Varden-redaktør Tom Erik Thorsen er glad for opplagsøkning. Her med kultur- og featureredaktør Hege Løvdal Gulseth (fra høyre), redaksjonssjef Lasse Johannessen, nyhetsleder Karina Hagen, redigerer Bjørnar Larsen, nyhetsredaktør Eirik Haugen og frontredigerer Elisabeth Hvitsten. (Foto: FREDRIK NORDAHL) annonse KOMMENTAR: I dag ble opplagstallene for norske aviser presentert. Tallene er historiske – på mer enn én måte. 07.03.2018 kl 13:02 (Oppdatert 13:06)



Det sømmer seg å begynne med den såkalte aviskrigen i Telemark. Altså kampen mellom Varden og TA. Opplagstallene viser at TA, per 2017, har et opplag på 18.787. Tilsvarende tall for Varden er 18.687. Differansen er fattige 100. I favør TA. Noe som forteller at TA nå har krøpet forbi oss. Jeg skal være den første til å gratulere TA og Ove Mellingen med svært solide tall. Noe jeg også har meddelt ham. Det skulle bare mangle.

Jeg er ualminnelig glad for tallene. Selvsagt ikke at TA nå er forbi oss, men at begge går fram. Vi konkurrerer så busta fyker, men er i samme båt. Tross alt.

Faktum er at Varden ikke har hatt tilsvarende økning i opplagstall siden 1993. Og, om vi skal være helt ærlige: Siden da har opplagskurven pekt i én retning. Og det er ikke opp. Noe som slett ikke er unikt for oss. Hele bransjen har opplevd stagnasjon. Det har, jevnt over, vært en konkurranse i å ha minst mulig tilbakegang. Det er mulig man kan vri det å falle minst til noe positivt, men det er jo en underlig konkurranse, for å si det mildt.

For når en gjennomgående negativ utvikling er snudd til det positive, er det historisk. Uavhengig av alt annet – og selv om vår opplagsøkning er «bare» 235.

Det gir framtidstro og optimisme.

Forklaringen på utviklingen ligger «bak tallene». Norsk mediebransje har opplevd et voldsomt fall i annonseinntekter. Oss inkludert. Med fallende opplagstall har – selvsagt – også inntektene fra abonnement og løssalg, det vi i sum kaller for opplagsinntekter, falt.

2017 var et historisk år: Opplagsinntektene var, for første gang i moderne tid, høyere enn annonseinntektene. Fra 2016 til 2017 økte våre inntekter fra abonnement og opplag med over ti prosent. Hvilket jeg er svært glad for.

Det er neppe bare én forklaring på dette, men jeg er nokså sikker på at det handler om at våre lesere opplever at produktet vi lager – hver dag og nesten hele døgnet – er verdt å betale for. Noe som også forplikter. Noe som betyr at det forventes av oss at vi forteller og informerer om det som skjer. At vi stiller spørsmål og utfordrer de som har makt. At vi gleder og engasjerer. Kanskje av og til også irriterer.

De såkalte lesertallene ble også presentert i dag. Som altså er en spørreundersøkelse. Noe jeg har tillat meg å være kritisk til. Andre også, for så vidt. Lesertallene som ble presentert i dag, er de siste med denne målemetoden. Neste gang skal lesertallene måles på en annen måte. Opplagstallene også, så vidt jeg skjønner. Jeg klarer knapt å henge med på de ulike endringene, men ettersom det tidligere er blitt snakket så mye om disse, er det neppe til å unngå å nevne at dagens tall viser at Varden har like mange lesere i dag som for et halvt år siden, mens TA sier ut til å ha mistet et par tusen.

Hvilket gjør det fristende å si at Varden tar markedsandeler fra vår største konkurrent.

Jeg mener, i all ubeskjedenhet, at dette vakre fylket har to av landets beste lokalaviser. Jeg vet at min redaktørkollega i TA mener det samme. Kan hende det er flere likheter, men så veldig mange er det neppe. Noe som gjør at det er tale om et mediemangfold. Jeg er helt sikker på at det er bra. Ikke bare at vi jobber så svetten siler hver dag i landets skarpeste aviskonkurranse, men vi må for all del ikke glemme Porsgrunns Dagblad, Telen, Kragerø Blad Vestmar, Rjukan Arbeiderblad, Bø blad og Kanalen. Flere av dem har også hyggelige økninger i opplaget. Det er ualminnelig gledelig.

Jeg er svært takknemlige for at så mange gir oss tillit. Som gjør at vi har vekst. Hvis det hadde vært praktisk mulig, skulle jeg ha takket hver og en av dere som leser oss. En del av dere snakker jeg for så vidt med daglig, og det er svært givende.

For selv om tidene vi har vært gjennom – og fortsatt er i – er krevende i denne bransjen, opplever jeg at våre mediekonsulenter og journalister er historisk ivrige og kamplystne. For å tilby de beste løsningene for våre annonsører og lage verdens beste lokalavis.

Det aller mest gledelige, givende og inspirerende er imidlertid dette: Vi hadde vekst i fjor, og dette ser ut til å fortsette inn i det nye året. Fornøyd skal man vel aldri bli, men starten på 2018 har vært bra. Ikke bare på abonnement og opplag, men også i annonsemarkedet.

For jeg har ikke bare gratulert Ove i TA i dag. Jeg har også gitt ham klar beskjed om at vi aldri kommer til å gi oss.

Det er det heller ingen grunn til. Det er heller grunn til å takke våre 59.000 daglige lesere. Og et opplagstall på 18.687. Som er høyere enn det var i fjor. Det er lenge siden vi har sett lignende utvikling.

Takk, Telemark!

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør