Telemark på TV i en uke PÅ TV: TV2-avtalen ble offentliggjort i formiddag. (Foto: Andreas Soltvedt) Det blir sendinger fra Telemark på TV2 i en uke i sommer. 26.01.2017 kl 12:19 (Oppdatert 12:24)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627 TelemarksVeka har inngått en avtale med TV2 som flere typer programmer i St.Hansuka. God Morgen Norge skal sende fra flere steder i Telemark.

TV2 sender familieshow fra Bø Sommarland på St.Hansaften.

Sommarland Skifestival fra Bø og Lunde, med hele norgeseliten på plass, sendes på TV2. Stolte og glade – Vi er stole av å lansere femårs-avtalen som ble signert forrige uke etter flere måneders arbeid. Det er veldig gøy og motiverende at Norges største kommersielle kanal vil være med å bygge opp vårt arrangement til et kjent nasjonalt begrep, sier prosjektleder Tormod Hynne i TelemarksVeka. Programmene sendes fra 19. til 25. juni. – Vi gleder oss til å komme til Telemark i sommer å lage folkefest på selveste St.Hansaften, sier Jarle Nakken, programdirektør i TV2.