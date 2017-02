To nye artister klare – se programmet her

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

FULLE HUS: Wrightegaardens daglige leder satser på flere fulle hus sommeren 2017. (Foto: Fredrik Nordahl) Wrightegaardens foreløpige sommerprogram 23. juni: CC Cowboys 24. juni: Morten Abel 30. juni: Midnight Choir 7. og 8. juni: Postgirobygget 11. juli: Kim Larsen & Kjukken 12. juli: Ian Anderson plays Jethro Tull 15. juli: Sivert Høyem 18. juli: To Rustne Herrer 23. juli: Bjørn Eidsvåg 27. juli: Åge Aleksandersen & Sambandet 28. juli: Hanne Boel Sivert Høyem og Paal Flaata er de nyeste tilskuddene til Wrightegaardens sommerprogram. 10.02.2017 kl 15:47 (Oppdatert 15:51)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 – Vi er veldig fornøyde med å få dem på årets program, det begynner å se bra ut nå, sier Wrightegaardens daglige leder, Andreas Kristiansen. «Sivert Høyem og Paal Flaata regnes som to av Norges beste vokalister innenfor sine sjangere. Begge to legger turen til Langesund til sommeren. Det gjør også noen andre

kjenninger for vårt lokale publikum», skriver konsertstedet i en pressemelding fredag. En ble til mange – Flaata og Midnight Choir skulle jo bare gjøre en reunion-konsert i 2016. Så ble det to, og deretter mange til. Vi hadde en kjempekveld med dem i fjor, og gleder oss til de kommer tilbake, sier han. I tillegg kommer publikumsmagneter som Postgirobygget, Åge Aleksandersen og CC Cowboys (se hele det foreløpige programmet i faktaboksen). Helt elektrisk i Langesund Helt elektrisk i Langesund – Største vi har hatt Kristiansen sier at de snart kommer til å legge et nytt legendarisk navn til programmet. – Vi har noe på gang nå som er virkelig stort. Det vil bli sommerens høydepunkt for mange – en av de største artistene vi har hatt.