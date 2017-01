Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

To Spellemannspriser til Telemark Spellemann: Spellemannsprisen for 2016 ble delt ut i forskjellige kategorier lørdag kveld. Prisen for årets folkemusikk gikk til Anders Røine (Foto: NTB scanpix) NOMINERT: Eyolf Dale var nominert i sjangene Jazz. (Foto: Helge Ottesen) Nominert: Artisten Paal Flaata var nominert i sjangeren country, men fikk ikke med seg noe spellemann hjem. (FOTO: SCANPIX) Anders Røine, mange år bosatt i Bø, fikk Spellemannspris i kategorien Folkemusikk/Tradisjonsmusikk med sitt album «Kristine Valdresdatter» i kveld. Mens Pål Bredrup fra Notodden vant Spellemann i metalklassen med bandet Okkultokrati. 28.01.2017 kl 17:48 (Oppdatert 28.01.2017 kl 22:58)

Tone Lensebakken Andreas Soltvedt Anders Røine, mange år bosatt i Bø, fikk Spellemannspris i kategorien Folkemusikk/Tradisjonsmusikk med sitt album «Kristine Valdresdatter». – Jeg vil få takke den overordnede produsenten, Sissel Røine, også kalt mutter`n gjennom mange år, sa Anders Røine fra scenen da han mottok prisen tidligere i kveld. Vant i klassen for metal Spellemannspris ble det også på notoddingen Pål Bredrup som er sentralt medlem i metalbandet Okkultokrati. Bredrup og resten av bandet mottok Spellemannspris i metalklassen for det kritikerroste albumet "Raspberry Dawn". Pris ble det derimot ikke på Lars-Ingar Meyer Fjeld som var nominert i kategorien folkemusikk/tradisjonsmusikk. Meyer er fra Sandefjord men bor på Notodden. Les også: Alle de nominerte fra Telemark Paal Flaata var nominert for andre gang i sjangeren country, men det var Darling West med «Vinyl and a Heartache» som stakk av med prisen. Eyolf Dale var nominert i sjangeren jazz, men nådde heller ikke opp. Showet delt i to For første gang deles utdelingen opp i to, og foregår på både Sentralen og Sentrum Scene i Oslo. Sjangerprisene under Spellemannsprisen ble delt ut direkte på Nrk.no nå i kveld, mens de resterende vil bli vist på NRK klokken 20.55 i tillegg til at den første delen av showet også vil bli sendt. . Dette er den 44 Spellemannprisen som deles ut. Den ble første ble delt ut i 1973 for plateåret 1972. Totalt 26 priser skal deles ut lørdag, inkludert «Årets Spellemann» og hedersprisen. Der velger juryen vinnerne selv. Prisen "Årets Spellemann" gikk til poptvillingene Marcus og Martinus, mens Arve Tellefsen ble tildelt årets hederspris.