Tok avskjed med Bjørg Vik: – Hun var en modig stemme Mange tok farvel: En fullsatt Vestre Porsgrunn kirke tok farvel med Bjørg Vik fredag 19. januar. Forfatteren ble 82 år gammel. (Foto: Vendy Berg Hegle) Gravfølge: Bjørg Viks begravelse fredag 19. januar. Guttorm Guttormsen spilte «Porsgrunn min by» mens gravfølget fulgte Bjørg Vik til sitt siste hvilested. (Foto: Vendy Berg Hegle ) Forfatter : Bjørg Vik sovnet stille inn 7. januar 2018. Her er hun fotografert hjemme på Moldhaugen på Vestsiden i Porsgrunn i forbindelse med 80 års-jubileet og jubileumsforestilling av Grenland Friteater. (Foto: VENDY BERG HEGLE) En fullsatt Vestre Porsgrunn kirke tok farvel med forfatter Bjørg Vik. 19.01.2018 kl 15:05 (Oppdatert 16:15)

Vendy Berg Hegle

Bjørg Vik sovnet stille inn i sitt eget hjem på Moldhaugen i Porsgrunn 7. januar, 82 år gammel.

Fredag tok familie og venner farvel med forfatteren og samfunnsdebattanten i en fullsatt Vestre Porsgrunn kirke.

Det ble en seremoni med rom for både latter og tårer.

– Hun ga andre mot til å skrive

Barna Lars, Leiken og Jørgen vik holdt minneord for moren sammen. I tillegg talte Viks forelegger Anders Heger, forfatterkollega Edvard Hoem og svigerdatter Geddy Aniksdal.

Barnebarnet Tobias Vik sang «Jeg hadde tenkt» av Rudolf Nilsen, en sang bestemoren ofte ba han om å synge da han var på besøk.

Samtlige tegnet et bilde av Vik som varm, raus og viktig, og en dame som visste hva hun ville og hva hun mente.

Heger sa i sitt minneord at Vik har vært en stor inspirasjon for mange.

– Hun ga andre mot og tro til selv å skrive. Hun visste at hun hadde noe viktig å si, og gjorde det til litteratur som kunne endre mennesker liv. Hun fikk uttallige lesere til å føle seg sett, sa han.

Barnas minneord ble avrundet med et klipp fra et intervju med Anne Lognvik i NRK gjorde for noen år siden. Her fortalte Vik om hvordan mannen i hennes liv, Hans Jørgen Vik, gjorde Porsgrunn til hennes by.

– Jeg pleier å si at avreisen foreløpig er utsatt i 55 år. Porsgrunn er en by jeg har blitt glad i, sa Vik i intervjuet.

Da gravfølget fulgte forfatteren til sitt siste hvilested spilte Guttorm Guttormsen «Porsgrunn min by» som Vik skrev teksten til i forbindelse med byjubileet i 1982.

En modig og sentral forfatter

Forfatterne Tove Nilsen og Edvard Hoem ankom Vestre Porsgrunn kirke sammen for å minnes sin kollega og venn.

– Jeg har kjent Bjørg Vik siden jeg var ung debutant, og siden ble vi venner. Hun sendte meg et brev og gratulerte med debutboken, og var så raus og flink til å ta seg av de nye forfatterne, sier Nilsen til Varden.

Nilsen var redaktør for novellesamlingen «Sensommer» hvor hun har samlet 15 av sine favorittnoveller av Vik.

Edvard Hoem forteller at han har mange gode minner med Bjørg Vik, spesielt fra tiden som ung forfatter. Han holdt også tale inne i kirken på vegne av Forfatterforbundet, hvor Vik var et aktivt og betydningsfullt medlem.

– Hun var en faglig sterk kollega og virkelig sentral på 70-80 tallet. Litteraturen hennes kommer til å bli stående som et viktig bidrag i norsk litteraturhistorie.

– Hun var en modig stemme, er Nilsen og Hoem enige om.

Prisbelønnet

Bjørg Vik ble født i Oslo i 1935, men bodde store deler av sitt liv på Moldhaugen i Porsgrunn.

Den prisbelønnede forfatteren kom som nyutdannet journalist til Porsgrunns Dagblad i 1956. I Porsgrunn møtte hun arkitekt Hans Jørgen Vik (1927 – 1995), og sammen fikk de barna Lars, Leiken og Jørgen. Hun debuterte med novellesamlingen «Søndag ettermiddag « i 1963. Vik markerte seg som en feministisk og frisinnet forfatter, og er spesielt kjent for novellene sine.

I løpet av sin karriere ga hun blant annet ut elleve novellesamlinger, ni skuespill, seks romaner og to barnebøker. Verkene hennes er oversatt til over 30 språk, hun har vunnet en rekke priser og vært innstilt til Nordisk råds litteraturpris tre ganger.