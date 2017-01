Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Topplasseringer for ungdomsmusikere Kornettisten Johanne Dahl Hanssen fra Porsgrunn : Kornettisten Johanne Dahl Hanssen fra Porsgrunn fikk en av inspirasjonsprisene. (Foto: Egil Hofsli) Begge de to porsgrunnsdeltagerne i Ungdommens musikkmesterskap fikk førstepriser. 22.01.2017 kl 11:23

Ragnhild Johansen

Kornettisten Johanne Dahl Hanssen fikk tildelt en av sju inspirasjonspriser pålydende 7.500 kroner som utdeles etter UMM (UNgdommens Musikkmesterskap)-semifinalen. Johanne fikk den ene inspirasjonsprisen som ble utdelt til messingblåsere. Inspirasjonspriser er noe juryen deler ut til utøvere som utmerker seg litt ekstra på en eller flere måter. For eksempel ved at utøveren har en spesielt god formidling, fin sceneopptreden, mye energi i framførelsen og lignende. I semifinalen fikk Johanne førstepris, hvilket er en flott prestasjon. Men en annen utøver i samme klasse fikk også førstepris og en litt bedre poengsum, derfor ble det ingen finalekonsertdeltakelse på Johanne. Simon fikk også førstepris Porsgrunns andre deltaker, sangeren Simon Thorbjørnsen, fikk også en førstepris, men også han ble slått av en førsteprisvinner som fikk en høyere poengsum enn ham, og dermed glapp finalekonsertdeltakelsen også for ham. Porsgrunn tredje kvalifiserte deltaker, tubaisten Stella Hermansen, meldte forfall på grunn av sykdom.