Tristan (11) gikk videre!

VIDERE: Tristan Hafredal-Melby (11) spilte og imponerte dommerne i Norske Talenter fredag. (Foto: TV2) Porsgrunnsgutten Tristan Hafredal-Melby fikk tre «ja» og er videre i Norske Talenter. 17.02.2017 kl 20:33 (Oppdatert 20:34)

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504 Under den TV2-sendte autiotionen fredag imponerte 11-åringen med sin gitar- og ukulelebehandling. For han spilte nemlig på begge instrumentene i løpet av de korte minuttene han fikk på scenen. Makker og gitarlærer Paal Jensen «kompet» ved siden av, noe som falt i smak hos dommerpanelet. Sjarmerende type – Du gjør spennende valg og er en sjarmerende type, også har du en flott makker med deg, sa Linn Skåber og ga et klart ja i spørsmålet om å sende Tristan videre eller ei. Litt mer lunken var imidlertid Bjarne Brøndbo. – Du er dyktig alderen tatt i betraktning, og alt i alt gjør du en bra audition. Men det blir «nei» fra meg, sa den populære DDE-frontfiguren. Fikk klem Mia Gundersen ga også et klart og rungende «ja!» og syntes porsgrunnsgutten gjorde en god innsats. Det siste og avgjørende «ja»-et kom fra danseren Suleman Malik. Han steg sågar opp på scenen for å gi Tristan en god klem, og ønsket ham velkommen igjen til neste runde.