Varden vant journalistpris for sakene om «Rusmiljøet i Skien» Vigdis Hella (TA, hederlig omtale), Lena Beathe Arneberg (Varden, årets journalistpris), Lise Valbø Rønningen (Varden, årets journalistpris), Tone Lensebakken (Varden, årets journalistpris), Gry Eirin Skjelbred (NRK, årets videopris), Hilde Martine Lindgren ((NRK, årets videopris), Christina Førli Aas (NRK, årets videopris). På huk: Fredrik Pedersen (Varden, årets fotopris), Torbjørn Tungesvik (Varden, årets journalistpris) og Ørnulf Holen (TA, hederlig omtale). (Foto: Fredrik Nordahl)

Juryen mener serien fortjener prisen for årets sak i Telemark.

Varden satt søkelyset på det tøffe rusmiljøet i Telemark i en serie med artikler i 2017.

Sakene handler blant annet om hvor tøft rusmiljøet i Skien er blitt og de mange hendelsene som har vært den siste tiden. Seks ansatte i Vardens redaksjon var med på serien og ble belønnet med prisen.

Fikk flere priser

Fredag kveld hadde Telemark Journalistlag sin årlige prisutdeling der det ble delt ut flere priser for beste sak, bilde og video.

Juryen, som har bestått av Connie Bentzrud og Tarjei Leer-Salvesen fra Fædrelandsvennen, er imponert over mange gode saker som blir produsert i Telemark i løpet av ett år.

Juryen har vurdert 25 bidrag fra aviser og NRK, og mente altså at Vardens serie om rusmiljøet fortjener hovedprisen. Juryen skriver følgende i begrunnelsen:

«I disse dager hvor journalistikken er under stadig større press over hele verden, er det desto viktigere at fakta og undersøkende journalistikk prioriteres også i små og mellomstore redaksjoner. Samfunnsoppdraget er klart, det er vår jobb å vise alle sider av samfunnet, også skyggesidene. Vi skal stå opp for dem som ikke har en egen stemme. Avdekke systemsvikt, avkreve forklaringer, dokumentere og konfrontere. Årets vinner har gjort alle disse tingene. Ved å samarbeide og satse på dyptpløyende journalistikk, har redaksjonen i Varden med journalistene Lise Valbø Rønningen, Tone Lensebakken, Fredrik Pedersen, Jon-Inge Hansen, Lena Beathe Arneberg og Torbjørn Tungesvik i spissen, gjort seg fortjent til Telemark journalistpris 2017 etter en serie gode saker om «Rusmiljøet i Skien».

Vardens sjefredaktør er svært glad for prisen.

– Jeg er svært glad for at Vardens journalistikk blir lagt merke til, og jeg synes det er prisverdig at juryen verdsetter nettopp det som har vært viktig for oss – å ta samfunnsoppdraget på alvor. At vår journalistikk, i hard konkurranse med den gode jobben som gjøres i redaksjonene i fylket hver eneste dag, premieres med journalistprisen i Telemark, er en stor anerkjennelse for oss. Dette er, ikke minst, svært inspirerende for oss i det videre arbeidet med å løfte fram viktige saker, sier Thorsen.

Vant fotopris

Vardens fotograf Fredrik Pedersen vant fotoprisen for bildet «Ingenmannsland» som imponerte juryen. I juryen satt Kjersti Veel Krauss (frilanser fra Skien) og Terje Bringedal (fotograf i VG)

«Årets vinnerbilde har «alt». Her har vi et bilde som fanger et aktuelt samfunnstema på en varm og god måte. Dette er visualisering av integrering på sitt mest unike. Det hustrige Norge er vist i en kald blå tone, mens det fra thaikiosken til Joy siver varme og farge til verden der ute ved hovedveien et sted. At fotografen har tatt noen skritt bakover og har fått med seg det store bildet samtidig som han har sørget for så god kontakt med den han portretterer, gir bildet det lille ekstra. Som betraktere blir vi nysgjerrige på hvem denne personen er. Detaljene med blomsterpottene som er satt ut for å skape hygge i et ugjestmildt miljø, grenser til det absurde. Dette er et bilde man lett kan lage seg 100-vis av historier av. Bildet står like trygt på egne ben som et dobbeltsidig oppslag i et magasin. Det var ikke tvil om at Fredrik Pedersen måtte gå av med seieren i denne konkurransen. Han er i en klasse for seg, men med dette bildet viser han sin unike evne til å fortelle historier gjennom bilder».

– Fredrik er, som juryen også påpeker, i en klasse for seg, og leverer fotojournalistikk på høyt nivå. Jeg er, i likhet med juryen, dypt fascinert av de prisbelønte bildene. Det er en klisjé at «et bilde kan si mer enn tusen ord», men det er når du ser disse bildene du virkelig forstår at dette er riktig, sier Tom Erik Thorsen i Varden.

De andre prisene

Det ble også delt ut flere hederlige omtaler.

TAs journalister journalistene Ørnulf Holsen og Vigdis Hella fikk hederlig omtale for prosjektet «Mellom alle stoler» som handler om menneskene som blir kasteballer mellom fengselsvesen og psykiatri.

Vinneren av årets video i Telemark journalistlag er Thor Øistein Eriksen og Petter Melsom med NRKs «Kjærlighet i krig».

Journalist Robert Hansen fra NRK Telemark fikk pris for «Andesaken». Han fikk også hederlig omtale for bilde som fulgte saken. Vardens fotograf Fredrik Pedersen fikk også hederlig omtale for bildet «Winnertip».