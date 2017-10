Vinje har gitt dobbelt så mye som neste på lista CD: Den unge gruppa Burn er å høre på årets cd fra Vinje kulturskule. (Foto: privat) Band: Adidasjentene er blant de 60 elevene som bidrar på årets cd. (Foto: ) TV-aksjonen Bøssebærere over hele landet sendes ut klokken 16

For dem som ikke har husket å ha kontanter tilgjengelig, er det i år mulig å betale med Vipps

Pengene som kommer inn, skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging av skoler og læringssentre i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan

I fjor fikk Regnskogfondet inn 189 millioner kroner, en nedgang fra toppåret 2014, da 251 millioner kroner ble samlet inn til Kirkens Nødhjelp

TV-aksjonen sendes søndag 22. oktober kl. 15:55 på NRK annonse Ingen grunn til å ikke slenge seg på: I år kan du både vippse og putte penger i bøsse. 21.10.2017 kl 17:36

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631 Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 NTB

Klokken 16 søndag sendes rundt 100.000 bøssebærere ut for å samle inn penger til årets TV-aksjon. Samtidig starter NRK-sendingen, som skal vare helt til midnatt.

Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Vinje tar kaka

Fredag, tre dager før selve aksjonsdagen, var det allerede samlet inn nærmere 40 millioner kroner. Bidragene kom fra både skoler, organisasjoner og næringsliv.

Telemark har samlet inn 1.699.369 kroner i forkant. Det er sjette best av landets 19. kommuner målt i innbyggertall.

På nettsiden giverstafett.no kan du følge med på hvor mye som er gitt, delt opp i fylker og kommuner. Like før startskuddet for årets aksjon viser oversikten at basert på antall innbyggere, har Vinje foreløpig gitt dobbelt så mye som neste kommune på lista, Tinn. De to kommunene har rett før klokken 16 gitt henholdsvis 55, 43 og 25, 07 kroner per innbygger.

LIKE FØR START: Mangler 70 bøssebærere i Skien

Kanskje skyldes den høye summen kommunens kreativitet? Lørdag var det konsert til inntekt for TV-aksjonen i kommunen, samtidig som en splitter ny cd ble sluppet. Rundt 60 elever ved Vinje kulturskole medvirker på denne.

Plata speiler den rike variasjonen av sjangere kulturskolen kan skilte med, fra rockegrupper til klassisk, stev og folketoner. Rektor for Vinje kulturskole, Anders Blystad, er stolt.

Har eget studio

Vinje kulturskole har tilgang til et eget studio, som er blitt bygd opp gjennom flere år.

I fjor ble det derfor laget en plate med flere av elevene.

– Det ble en lærerik opplevelse både for elevene og lærerne ved kulturskolen, sier Blystad.

Når skolen følger opp med en ny plate i år, håper Blystad at dette blir en årlig tradisjon.

STIAN GA ALT: «Testiklene fikk kjørt seg. Det ble fryktelig vondt på slutten»

– Rundt halvparten av elevene våre er med på plata. Vi har invitert de med ut fra musikalsk modenhet og at vi ønsker en variasjon i sjangere.

Blystad tror det er flere av elevene som godt kunne tenkt seg å være med på årets cd, men trøster de med at det trolig kommer flere sjanser.

– Blir dette en årlig utgivelse, vil de fleste få mulighet til å delta minst en gang gjennom studieløpet.

Gir til TV-aksjonen

Vinje kulturskole solgte 250 eksemplar av fjorårets plate. Inntektene ble gitt til Redd Barna, som var mottakere av fjorårets TV-aksjon.

– I år er det Unicef, og det føles riktig å gi pengene til dem i år. Det er barn som hjelper barn i praksis, sier Blystad.

Plata ble altså lansert lørdag med en egen TV-aksjonskonsert.

POP UP: Fulle klesskap ble til egen butikk