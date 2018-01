YouTube-kjendis vant søksmål om ærekrenkelser Oppreisning: Dennis Vareide, kjent fra duoen Prebz & Dennis, sammen med advokat Jon Wessel-Aas i Oslo tingrett forrige fredag. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) annonse Får 50.000 kr i oppreisning. 12.01.2018 kl 10:01 (Oppdatert 15:13)

NTB

En 19-årig YouTube-profil er dømt til å betale Dennis Vareide 50.000 kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

19-åringen må også betale 90.000 kroner i sakskostnader, ifølge dommen i Oslo tingrett.

Ikke satire

Dennis Vareide, kjent fra YouTube-duoen Prebz og Dennis, gikk til sak etter at 19-åringen i høst publiserte tre videoer med anklager om at Vareide hadde begått flere lovbrudd. Den saksøkte har selv en egen YouTube-kanal.

19-åringen framstilte seg i retten som en vaktbikkje som vil avsløre maktmisbruk begått av kjente youtubere, ispedd satire.

Den fremstillingen går dommer Kim Heger går i rette med:

– Verken utsagnene isolert sett eller sett i sammenheng med hele innholdet i videoene og deres form, kan oppfattes som satire, heter det i dommen.

Han konkluderer med at den saksøkte har fremsatt flere ærekrenkende beskyldninger mot Vareide.

– Etter bevisførselen er det på det rene at NN ikke har bevist, ei heller har forsøkt å bevise at beskyldningene inneholder en snev av sannhet. Samtlige av de omstridte utsagn er udokumenterte og kan synes som oppkonstruerte, heter det i dommen.

Heger konstaterer for øvrig at det ikke finnes egne regler for ytringsfrihet og ærekrenkelser på YouTube.

Fornøyde

Vareides advokat, Jon Wessel-Aas er glad for dommen.

– Vi er fornøyde med både utfallet og hvordan dommen er begrunnet. Det er viktig at dommen er skrevet med et bredere perspektiv. Den er pedagogisk skrevet for alle aktører på Youtube og sosiale medier. Og den minner dem om at de er underlagt de samme reglene som andre i samfunnet, sier han til NRK.



5. januar møttes de to i Oslo tingrett foran en nærmest fullsatt rettssal. Fans, venner og et stort pressekorps gjorde at saken måtte flyttes til en større rettssal.