Å gamble med liv

07.10.2017 kl 23:08

Vi kan ikke gamble med amerikanske liv, var den klare talen – og forklaringen – fra daværende sikkerhetsminister John Kelly da president Trumps innreiseforbud trådte i kraft tidligere i år. Innreiseforbundet sørget for at rundt 220 millioner mennesker fra sju muslimske land ble nektet innreise i USA.

Sjansen for at man, som amerikaner, dør som følge av terrorisme på amerikansk jord, begått av utlendinger, må kunne sies å være nokså marginal. Business Insider fant fram data, statistikker og kalkulator, og kom fram til at sjansen for å bli drept av en «flyktningterrorist», som innreiseforbudet var skreddersydd for, er slik:

Det er seks ganger så stor sjanse for å bli drept av hai. Så vidt jeg har klart å bringe i erfaring, har seks personer blitt drept av hai i USA siden 2010. De tre siste (to i 2013 og ett tilfelle i 2015) skjedde alle på Maui på Hawaii. Sjansen for å bli drept av en asteroide er 29 ganger større. Å bli drept av lynnedslag er 260 ganger større. Folk flest i USA dør av hjertelidelser og kreft, og sjansen for å dø av dette, sammenlignet med å bli drept av en terrorist som kommer som flyktning, er 6,9 millioner ganger større.

For en snau uke siden åpnet Stephen Paddock ild fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. 58 mennesker ble drept. Nærmere 500 ble skadet. Dette er den mest dødbringende hendelsen med skytevåpen i USA. I fjor ble 49 drept på nattklubben Pulse i Orlando. Listen over såkalte masseskytinger i USA er lang. Svært lang. Siden desember 2012, da 20 barn og seks voksne ble drept på barneskolen Sandy Hook, har det vært over 1500 masseskytinger i USA med over 1700 drepte og 6000 skadede.

Den 2. desember 2015 ble 14 mennesker skutt og drept i San Bernardino. Samme dag kunne Washington Post melde at dette var dagens andre masseskyting og masseskyting nummer 355 dette året. Fra nyttår til og med 2. desember 2015 var det altså mer enn én hendelse med skyting hver eneste dag som involverte fire eller flere personer.

Siden 1968 har 1,5 millioner mennesker mistet livet som følge av «våpenrelaterte» årsaker i USA. Våpenbruk i USA har krevd flere amerikanske liv enn alle amerikanske kriger. Til sammen. Inkludert 750.000 døde i borgerkrigen og 400.000 døde i 2. verdenskrig. Bare i 2014 og 2015 døde 55.000 mennesker i USA etter våpenbruk. Til sammenligning: 58.318 amerikanere mistet livet i Vietnamkrigen. Tall for 2013 viser at 63 prosent av våpendødsfallene var selvmord, mens 33 prosent var drap. Likevel: I 2012 hadde USA seks ganger flere drap med våpen enn nabolandet Canada og 16 ganger flere enn i Tyskland.

I 2014 ble 33.594 våpendrept i USA. 33.736 ble drept i trafikken. Det er fullstendig absurd.

Og slik kan man fortsette, helt til man bare ikke orker flere tall. Det helt naturlig spørsmålet er åpenbart: Hvorfor er det slik? Høyst sannsynlig fordi det er usannsynlig mye våpen i USA. 4,43 prosent av verdens befolkning bor i USA, men de har – til gjengjeld – 42 prosent av verdens privateide våpen: FNs organisasjon for narkotika og kriminalitet (UNODC) har anslått at det finnes 270 millioner håndvåpen i USA. Hvilket betyr at det er 88,8 våpen per 100 innbyggere. Det er – uten sidestykke – flest i verden. Neste land på listen er Yemen, med 54,8 per 100 innbyggere. Finland (45,3), Sverige (31,6) og Norge (31,3) kommer alle høyt på den samme listen. I Norge brukes – imidlertid og i all hovedsak – ikke skytevåpen ved drap; med unntak av 2009 (der det var åtte drap med skytevåpen), har antallet drap med skytevåpen de siste ti årene ligget mellom to og fire hvert år. I fjor ble det drept flere med øks (3) enn skytevåpen (2) i Norge. Kniv og stikkvåpen er det mest brukte drapsvåpenet i Norge.

Flere undersøkelser i USA, på delstatsnivå, viser en klar sammenheng mellom antall skytevåpen og drap med våpen. Delstater som Wyoming, Montana, Alabama, Arkansas, Mississippi og Louisiana (for å nevne noen) har langt flere drap og skytevåpen enn Hawaii, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, New York og Connecticut. Påstanden om at «guns don’t kill people, people do» er – teknisk sett – riktig, men samtidig ikke: Flere våpen gjør at flere dør. Etter tragedien på Sandy Hook tok våpenlobbyens mektigste aktør, National Rifle Association (NRA) til orde for å utstyre lærerne med våpen. For å beskytte barna. Det er omtrent det samme som å forsøke å dempe en porsjon kruttsterk mat ved å drikke Tabasco.

Enhver logikk skulle tilsi at det ville gi mening å stramme aldeles kraftig inn på våpenlovgivningen. Selv om det slett ikke er fritt fram for alle å kjøpe våpen over disk, er det ikke særlig vågalt å påstå at det ganske enkelt er for mye våpen i omløp i USA. Problemet er at grunnloven, gjennom sitt annet tillegg, gir innbyggerne «rett til å eie og bære våpen». Grunnlovstillegget lyder som følger (oversatt av Aftenposten): «En velregulert milits, som er nødvendig for en fri stats sikkerhet, og folkets rett til å eie og bære våpen, skal det ikke gjøres inngrep i.»

Dette kan tolkes – og blir tolket – på mange måter, men en mulig tolkning er at innbyggerne skal kunne beskytte både staten mot eksterne trusler og seg selv mot overgrep fra nettopp staten – og at det å innskrenke retten til å eie og bære våpen er et overgrep i seg selv. Det kan selvsagt hende at lovteksten ga mening da det ble skrevet og ble en del av amerikansk lov i 1791, men det er vanskelig å stable på beina en veldig solid argumentasjon for dette i dag; knapt noe er viktigere for en nasjonalstat enn å beskytte sine egne innbyggere. Og det er nettopp dette som er kronargumentet i både Trumps og amerikansk politikk i dag. Enten det er tale om innreiseforbud og terrorbekjempelse. I 2017 er det vanskelig å se veldig mange saklige grunner til å være væpnet til tennene. I alle tilfeller er det vanskelig å frata folk rettigheter, selv om rettigheten åpenbart fører til enorme lidelser.

Når man, helt lovlig, kan kjøpe enorme mengder våpen og ammunisjon, og endog bruke noen hundrelapper på å bygge om halvautomatiske våpen til helautomatiske, er det nokså selvsagt at noen folk kommer til å gjøre det. Før eller siden. Fordi man kan. Og fordi enkelte mennesker er i stand til å foreta seg de mest absurde og skrekkelige ting. Historien har vist at folk ikke nødvendigvis kjøper våpen for å ha dem i skapet eller skyte på blikkbokser. De skyter på andre mennesker. Gang på gang på gang.

USA er et enormt mangfoldig, vakkert og forunderlig land. Som har oppnådd makeløse teknologiske og intellektuelle framskritt. Det er vanskelig for oss, som lever og vokser opp med et helt annet tankesett enn (den delen av) amerikanerne som har huset fullt av skytere, å forstå. Men selv om jeg forsøker så hardt jeg bare kan å analysere meg fram til en slags forståelse, både historisk og kulturelt, om hvorfor de ikke gjør noe med selve roten til alle skyteriene – altså våpnene – stokker det seg. For mens presidenten vil stenge de fæle, muslimske terroristene ute, i frykt for at de skal sprenge landet i lufta, dreper amerikanerne hverandre og seg selv. Igjen og igjen.

Du snakker om å gamble med liv.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør