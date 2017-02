Ble mangemillionær uten å ha lånt ei krone

Vi svinger rundt hjørnet ved Petter Stordalens luksushotell The Thief på Tjuvholmen. Døren til leilighetskomplekset vegg i vegg åpnes fra 6. etasje. En heistur senere møter en smilende Runar Sønstegård oss i døra. Mannen som nå bygger Oslos første fisketorg til 43 millioner kroner ved Aker Brygge.

– Hei! En kaffekopp? – Ja, takk. Det kunne vært godt. Borte fra et hektisk byliv Entreprenøren fra Gransherad står klar med pulverkaffeglasset i sin 120 m² store luksusleilighet på Oslos hotspot. Kontrasten er slående til møtet med 53-åringen på Sønstegård i Rudsgrend i Gransherad. Slektsgården der hans bestefar bodde, og som han kjøpte av sin far. Her er det gammeldags kokekaffe. De gamle lafteveggene i den moderniserte stua forteller en flere hundre års historie.

– Det er her jeg trives aller best. Med utsikten til Tinnsjøen, fjellet oppover i retning Tuddal og borte fra et hektisk byliv. Jakt og friluftsliv setter jeg stor pris på. Entreprenør på eget gårdstun – Du holder gården godt. – Ja, det er moro å kunne ha midler til å ruste opp slektsgården. Det er vel åtte bygninger, og jeg har gjort mye vedlikehold og restaureringsarbeid. Liker å jobbe selv, men har også veldig god faghjelp.

Midler til å pusse opp har Sønstegård åpenbart. Høstens likningslister avslørte en nettoinntekt på 44,3 millioner kroner–Telemarks høyeste, og en formue på 110 millioner. En snekker er i gang i fjøset. Våningshuset er nyrestaurert og bygd ut. Den gamle stallen, tidligere ei lafte inne i fjøset, har fått sin renessanse ute på tunet. Sønstegård holder på med sitt private prosjekt som entreprenør på eget gårdstun. Startet på Gardermoen Vestover stiger terrenget fra gården og bratt opp til fjells mot Tuddal og Gaustablikk. Til gården hører en fjelleiendom på snaue 10.000 mål med grense mot Tinn og Hjartdal. Her ønsker Sønstegård å bygge ut 32 hyttetomter. Kommunen sier fortsatt nei til utbygging etter åtte års planarbeid. Så nå bruker han heller energien på Oslos nye fisketorg mellom Aker Brygge og rådhuset, der han er en sentral aktør og investor. Sønstegård har puttet inn fem millioner som aksjekapital. Har alltid tjent pengene først Tilbake på Tjuvholmen tar Sønstegård en slurk kaffe før ha forteller historien om hvordan hans livseventyr startet under utbyggingen av Gardermoen i 1994. – Fra slutten av 80-tallet jobbet jeg som maskinkjører for Svene Maskin på Kongsberg. I 7–8 år kjørte jeg gravemaskiner og lastebiler. Det var etter at jeg hadde tatt skogskolen. Da Svene gikk konkurs ble det et «tupp i ræva» for meg. Jeg skjønte at skulle jeg få til noe større, måtte jeg starte for meg selv. Med oppsparte midler kjøpte jeg min første graver.

– Dette var akkurat da utbyggingen av Gardermoen flyplass var i gang. Jeg fikk kontrakt med gravemaskinen. Det var starten. Så ble det kjøp av en lastebil, etter hvert en gravemaskin til og en bil til og... Jeg har alltid tjent pengene først. Aldri lånt ei krone. Kjørte til høgger’n Selv om det står en Mercedes GL på tunet i Gransherad og en Porsche Cayenne i garasjen på Tjuvholmen, følger Sønstegård sine prinsipper også privat. Maskiner og utstyr skal gjøre nytten sin. – Maskinene jeg kjøper brukes opp. De kjøres så lenge de holder før jeg kjøper nye. Det lønner seg, og det er en god forvaltning av ressursene. – Men du kjører standsmessig biler? – Jada, det er gode biler jeg har, og jeg har flere. Men de brukes også så lenge de er i brukbar stand. Den forrige bilen var en Volvo XC 90. Den kjøpte jeg i 2003 for 750.000 kroner. Nå gikk den til høgger’n i Saggrenda for 35.000 kroner, forteller Runar Sønstegård. Han ler litt av det selv.

Bygging av Oslos nye fisketorg Gransheringen er åpenbart ikke som andre entreprenører. Sikkerhet er blitt en leveregel for hans forretningsvirksomhet. Han har fortsatt ikke gjeld, men er mer aktiv enn noen gang innenfor eiendom og børs. Utvikling av et boligfelt på Lampeland utenfor Kongsberg med 42 tomter, bygging av boliger for salg, kjøp av Laagendalsgården på Kongsberg–2.500 m² med næringslokaler–og altså bygging av Oslos nye fisketorg, er noen av engasjementene de siste årene.

– Jeg liker å drive med eiendom. Det er langsiktige, meningsfylte og gode investeringer. –Dette er en jo en investering, og det er et greit sted å bo for meg i uka. Jeg kjøpte den på prospekt for 11,5 millioner kroner, og flyttet inn da den var ferdig i 2013. Ingen planer om å selge leilighetene Runar Sønstegård kaster et blikk ut panoramavinduene mot Kiel-ferja på Hjortneskaia og mot Bygdøy. Han flyttet for snart fire år siden fra Lille Stranden på Tjuvholm rett ved.

– Har du tjent mye på kjøp og salg av leiligheter i Oslo? – Jeg kjøper ikke for å hente ut kortsiktige gevinster. Fortsatt eier jeg faktisk alle leilighetene jeg har bodd i her inne i byen. Jeg kjøpte den første på Carl Berner for 638.000 kroner da jeg etablerte meg her inne på 1990-tallet. Leiligheten har jeg fortsatt. Den er vel verdt rundt 3,5 millioner nå. Jeg har også den andre jeg kjøpte på Carl Berner, og den jeg bodde i tidligere i Lille Stranden på Tjuvholmen. Alle er leid ut. Det samme er leiligheten min i Kongsberg Storsenter. Jeg har ingen planer om å selge noen av leilighetene. Det er helt bevisst å legge verdiene i eiendom. Har egentlig vært litt nomade – Har du ikke kjøpt og solgt noen leiligheter? – Nei. Jo, forresten, kommer det etter få sekunder. – Jeg kjøpte en toppleilighet på Tjuvholmen til 19,5 millioner sammen med en kompis for noen år siden. Meningen var at jeg skulle bo der, men den ble altfor stor. Vi solgte igjen for en million mer året etter. Det er vel den eneste jeg har solgt.

– Du har flyttet mye på deg gjennom mange år? – Det kan du vel si. Jeg har egentlig vært litt nomade hele livet. Ble født på Rjukan–og bodde der og i Hovin før familien flyttet til Ås. Vi bodde også i Skien fra 1970 til -75. Etter grunnskolen gikk jeg to år på skogskole på Saggrenda. Så ble det noen år med brakkeliv før jeg flyttet tilbake til slektsgården i Rudsgrend. Faren min kjøpte den av en onkel i 1988 før jeg kjøpte den av far igjen noen år etter, forteller Sønstegård. Rart at alle skal leve på forskudd Forretningsmannen har en kjæreste i Oslo. Sønnen Alexander på 20 år jobber i firmaet. Sønstegård ønsker ikke å si mye om privatlivet, men understreker at det er hyggelig at sønnen er interessert. – Det setter jeg stor pris på. Alexander jobber der på heltid nå, men det blir vel utdanning fra neste år. Det er viktig å ha en bra utdanning i dag. – Men du, tilbake til hvordan du har bygd opp din egen virksomhet. Det er ikke mange som ikke bygger seg opp på lånte penger i dag? – Nei, det er det nok ikke. For meg er det rart at alle skal leve på forskudd. For meg har det vært en god businesstrategi å tjene pengene først. Det er vel egentlig et livsmotto det å yte før du skal nyte. Jeg jobbet veldig mye, og forsaket mange ferier, før det begynte å rulle skikkelig. Først var det jobb tidlig og sent på Gardermoen–deretter på Rikshospitalet. – Jeg har ansatt gode folk rundt meg. Enkelte har vært med over veldig lang tid. Borgar Brekke fra Gransherad helt siden Gardermoen-utbyggingen. Akkurat nå har jeg åtte ansatte. På det meste har det vel vært rundt 20. Det har gått litt opp og ned i forhold til hvilke prosjekter jeg har på gang. Slik må det være i denne bransjen. Det er ingen kjære mor. Du må stå på, og det hender fortsatt jeg kjører gravemaskin eller lastebil selv i perioder det topper seg. Det kan det nok fort gjøre nå med ansvar for totalentreprisen på Fisketorget Oslo AS. Et prosjekt som bør stå ferdig til høysesongen starter i juni. Det er full gass nå. – Du må ha baller Ved flere anledninger har Sønstegård havnet i rettstvister rundt kontraktsforhold i etterkant av større utbyggingsprosjekter, både i Bærum og Oslo.

– Hvordan takler du å ha rettstvister gående om millionbeløp? – Det har vært flere tøffe runder. Du må ha baller og muskler for å stå slike løp. Det er en del av bransjen, og gamet, at det enkelte ganger blir reell uenighet om kontrakter. Du skal ikke går rundt og skamme deg over å ha vært i noen rettsrunder som entreprenør. Det er ikke noen enkel hverdag som utbygger. Sola skinner ikke hver dag, men du må ha troen på det du driver med, og du må være seriøs. – Det var vel kanskje ikke i 6. etasje på Tjuvholmen du hadde tenkt å sitte når du begynte å grave på Gardermoen?

– Da jeg så på Tjuvholmen første gang tenkte jeg: «Herregud, hvilken type folk er det som bor her?» Nå bor jeg her selv, men det er praktisk for meg, og det er masse forskjellige mennesker som bor i området. Absolutt ingen jetsett-fyr – Hva tenker du egentlig 25 år etter du startet å grave på Gardermoen med skogskole, tømmerdrift og et tjenesteår i Libanon i bagasjen? Nå er du på inntektstoppen i Telemark og har en solid formue. Sønstegård tenker seg om. Viktige milepæler passerer i revy. – Det er på en måte et lite eventyr. Klart det er moro at det har gått så bra. Jeg har jobbet mye. Målet mitt har vært å bidra til å skape noe enten det har vært veier, bygninger eller hele prosjekter. Etter hvert er det blitt en del investeringer i varige verdier også. Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg ikke er noen materialist. Det er det enkle livet jeg trives best med. Er absolutt ingen jetsett-fyr i byen. Nedgangstider det er bra å gå inn – Når det gjelder plassen på inntektstoppen vil det ikke bli slik hvert år framover. Regnskapsføreren min rådet meg til å ta ut utbytte i 2015, og 13 av de vel 40 millionene gikk til skatt. Skatt betaler jeg med glede når det går såpass bra. – Du er ikke blitt bitt av aksjebasillen? – Jeg har noen aksjer. Det er litt moro å følge med. Nå har jeg gått inn i en del oljerelaterte aksjer den siste tiden. Du vet, det er jo i nedgangstider det er bra å gå inn i markedet om man har tro på at pilen igjen vil peke oppover. Oljen vil være viktig for Norge i mange år framover. – Hvor mye har du på børs? – Nei, det er vel rundt fem millioner kroner. Og det er ikke lånte penger. – Det er en eksklusiv leilighet du bor i på Tjuvholmen?