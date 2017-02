Christine (29) ønsket selv å flytte inn på høysikkerhetsavdelingen

Da tilbudet om å sone i Kragerø dukket opp, takket hun derfor ja, selv om det er et såkalt høysikkerhetsfengsel. To dager før nyttårsaften flyttet hun inn på celle nummer fem i det godt over hundre år gamle fengselet.

Åpen soning var ikke noen god løsning for Christine Hansens del. Skienskvinnen vil føle at hun virkelig gjør opp for seg, før det nye livet kan starte for alvor utenfor murene om noen uker. Rusbehandling og det som forhåpentligvis kan bli en langt mer normalisert hverdag er en viktig motivasjonsfaktor når dagene avsluttes med at soveromsdøren din blir låst utenfra klokken 21 om kvelden.

Verken innsatte eller ansatte Varden møtte bak lås og slå kjente seg imidlertid igjen i beskrivelsen, da vi kom på avtalt besøk til institusjonen som ble omgjort til kvinnefengsel for et drøyt år siden.

Det er forholdsvis trangt. Når hun kikker ut gjennom vinduet på cella, ser hun rett i en fjellvegg. Det lever hun fint med. Strikketøyet ligger på senga. I vinduskarmen står det flere bilder av hennes nærmeste og noen små nisser av tre til pynt. En flatskjerm tar opp deler av skrivebordet, som ellers er fylt med private eiendeler. De røde gardinene med striper i ulike farger kan trekkes for om utsikten blir for grå. Det hender det at den gjør.

– Første gang jeg skulle inn til soning var jeg bokstavelig talt helt nedsnødd, og følte at jeg ble urettferdig behandlet av samfunnet. Da sonet jeg en dom på seks måneder. Denne gangen har jeg forstått at dette er noe som rammer meg fordi jeg ikke har fulgt lovene som står i den tykke, røde boka. Det har jeg tenkt å gjøre heretter. Livet må være noe mer enn dette. Det er på tide å bli voksen, det skjønner jo jeg også, smiler 29-åringen litt matt, og inviterer oss inn på det lille rommet sitt.

– Hva du soner for kan du selv velge å fortelle, men mitt inntrykk er at de fleste har godt av å dele historien sin. Dessuten er det mye galgenhumor her. Det kommer vi ganske langt med om stemninga er litt grå en dag altså. Det er jo tidvis en hønsegård dette her, og kjerringer vil som kjent alltid være kjerringer. Vi syter og klager. Da er det fint at vi tåler å kødde litt med hverandre også. Det er en skikkelig fin gjeng når alt kommer til alt, forteller Hansen.

– De fleste skjønner fort at det har liten hensikt å lage trøbbel her inne. Det går bare utover deg selv, og alle har vært ute en vinternatt før, sier Hansen.

I 30 år har han jobbet ved institusjonen, som ble omgjort til kvinnefengsel for et år siden. Da hadde fengselet huset mannfolk siden opprettelsen på slutten av 1800-tallet, og skulle på kort tid bygges om, samtidig som de innsatte skulle byttes ut.

Avdelingen ble malt, og delvis oppgradert. Dette var første gang en skikkelig oppgradering hadde blitt gjennomført, siden fengselet som ligger inneklemt bak politistasjonen i den idylliske byen gjennomgikk en ombygging i 1985.

Fra pålegget om at det skulle etableres kvinnefengsel i Kragerø ble mottatt til den første kvinnen ble overført, gikk det knappe fem uker. Det gikk ikke helt friksjonsfritt.

– Det medførte en del midlertidige endringer. Det er jo fortsatt et høysikkerhetsfengsel. Om man skal skifte utgangsdører betyr det for eksempel at enkelte av de innsatte ikke kan oppholde seg i den avdelingen dette skjer mens arbeidet pågår. Nå begynner vi imidlertid å nærme oss ferdig med oppussingen, og den normale fengselshverdagen er i ferd med å vende tilbake.

At kvinner har en del andre behov enn menn, sier seg selv. Dette har fengselet ifølge Jacobsen forsøkt å ta hensyn til. Blant annet får de mannlige fengselsbetjentene andre oppgaver enn sine kvinnelige kolleger for første gang på over 100 år.

– Den mest synlige forskjellen ved overgangen til kvinnefengsel for oss som jobber her, var nok at de kvinnelige ansatte må ta seg av visitering og tilstedeværelse under urinprøvetaking i stedet for våre mannlige fengselsbetjenter. Ellers er det i grunnen mye av de samme rutinene som gjelder for betjentene, forteller han.

I rapporten får den lille luftegården også kritikk.

– Den er jo ikke så stor, men det er den vi har til rådighet. Vi forsøker å gjøre så mye ut av den som mulig, med mulighet for å spille volleyball og basketball. Vi har også et eget trimrom der de innsatte kan trene på fritiden, noe som brukes relativt flittig. Vi tar også en tur utenfor murene med jevne mellomrom for å kompensere for trang luftegård.

Stabilt tall

Det sitter til enhver tid litt i overkant av 200 kvinner i norske fengsler. Dette utgjør ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (ferskeste tall kommer fra 2014, journ.anm.) litt over fem prosent av landets innsatte. Sammenlignet med resten av Europa er dette noe høyere enn snittet.