De som tenker stort

Vi andre snakker om alt vi har lyst til å gjøre eller oppleve, mens andre bare gjør det. De tar med seg familien for å seile jorda rundt, de slutter i jobben for å starte sin egen bedrift eller de oppsøker fjelltopper og verdensdeler de har drømt om. Mange av disse spesielle menneskene er midt iblant oss og er hovedårsaken til at du kan oppleve sommer-Telemark på sitt vakreste.

Hadde motstand

Den første tanken om en vannpark i Bø ble luftet allerede i mai 1984 og Bø Sommarland åpnet dørene sankthans 1985. Det har slått meg mange ganger hvilken vill idé dette egentlig var og jeg er helt sikker på at prosjektet hadde nok motstandere og folk som ristet på hodet. Vannpark midt i Telemark liksom! Halvor Kleppen er kanskje en av de mest kjente personene som var involvert, han var ikke med fra starten, men kom inn på markedssida høsten 1984. Jeg leste en gammel sak fra TA denne uken der Kleppen beskrev hvordan det var å sette i gang prosjektet og ikke minst skaffe den kapitalen som var nødvendig. «Det var vanskelig å få lokale næringsdrivende til å stille opp og gå inn med midler de første åra. De hadde liten tro på prosjektet, som de trodde ville gå konkurs ganske snart. Vi måtte stort sett ut av fylket for å finne investorer» fortalte Kleppen. I løpet av årene siden åpningen har det vært somre med nesten 200.000 besøkende og hvert år trenger Sommarland rundt 300 sesongansatte. Vi snakker om en suksess av dimensjoner, men jeg undrer meg om Sommarland hadde vært en realitet dersom det ikke var folk som fulgte de gale drømmene sine og våget der andre ikke turte?

Skien gikk foran

Arntor Bløndal kom til Skien fra Island med familien på begynnelsen av 70-tallet og i 1979 fikk han en splitter ny stilling som turistsjef i Skien. Ganske snart kom tanken om Norges første fornøyelsespark og «Lekeland» så dagens lys. Stevneplassen i Skien huset Handelsstevnet om høsten, men om sommeren var det hoppepølser og dinosauren «Dino» som dominerte. Fra 1983–1985 strømmet folk fra hele Norge til Skien for å bli en del av alt som skjedde og på det meste var det nærmere 90 000 besøkende i året. Men markedsføringen var svært tung og det gjaldt det å være oppfinnsom med plakater og besøk på campingplasser i nabofylkene våre. Og det var selvfølgelig nok av folk som mente at dette aldri kunne gå, hva skulle egentlig Skien med egen turistsjef og var det ikke galskap å starte en fornøyelsespark i Skien? Historien viser at Bløndal var svært oppfinnsom og turde å tro på egne ideer. I årene som fulgte Sommarland, Hunderfossen, Tusenfryd og Dyreparken etter og Bløndal var dermed en pioner som tok sjansen på å starte det som ble en suksess.

Suksessen i Treungen

– Det var helt kaos i starten. Det var gambling! Ordene tilhører Jørgen Aarvik Solberg (44), mannen bak Treungenfestivalen. Akkurat nå er han i oppløpet og snart i mål med årets festival som er den femtende i rekken. Den første utgaven av Treungenfestivalen hadde et budsjett på rundt 650.000 kroner og forhåndssalget var ikke særlig oppløftende for den ferske festivalarrangøren. «Jeg fikk en haug med kamerater til å kausjonere for småbeløp. I tillegg tok jeg all omsetning fra snekkerfirmaet mitt. Det var litt på kanten og hadde ikke gått hvis det var et AS. Men alt var privat. Og hadde jeg ryki, hadde jeg virkelig sittet i det», oppsummerte festivalsjefen da Varden intervjuet han foran årets festival. Nå er det en organisasjon med seks nøkkelfolk i den travleste tiden og denne helga har folk igjen strømmet inn portene. Jørgen Aarvik Solberg har skapt Telemarks tredje største musikkfestival målt i antall gjester og i fjor var det rundt 22.000 besøkende på festivalen som hadde 47 artistnavn på plakaten. Hvem hadde trodd det bortsett fra Solberg selv da han startet opp? Men Jørgen trodde på det og tok sjansen.

Satset millioner

Så har vi mannen som snart har satset 60 millioner kroner på et gammelt hotell og en båt. Jeg har selv hatt gleden av å møte Thor Morten Halvorsen flere ganger og det er en mann du ikke glemmer. Et fyrverkeri som prater med stor entusiasme om prosjektene sine, en hotelleier som bobler over av entusiasme og latter, det er rett og slett umulig å gå upåvirket vekk fra et møte med Halvorsen. Nå har han fått dreisen på gamle. ærverdige Dalen hotell og nesten dobla omsetningen fra åtte millioner kroner i kjøpsåret til over 15 millioner kroner i år. Så fantes det nok mange som mente at den godeste Halvorsen hadde gjort et scoop da han kjøpte den gamle kanalbåten «Henrik Ibsen» for en krone, men det viste seg at krona raskt ble til flere. Kort tid etter at skipet var kjøpt gikk motoren i stykker. Det var nesten umulig å finne en tilsvarende motor og etter mange søk dukket det opp en i Danmark. Til Varden fortalte Halvorsen tidligere i sommer at han 22 millioner kroner etter kjøpet av kanalbåten er en mektig stolt eier som frakter turister opp og ned kanalen gjennom hele sommeren. Det er klart at Halvorsen er forretningsmann som vil tjene penger, men entusiasmen ligger tjukt på utsiden for turisme og drift i Telemark.

Fra Spania til Ulefoss

Jeg skal også være den første til å bekrefte at du blir i godt humør etter et møte med Tore Johnny Dale (62) på Ulefoss. Mannen elsker den spanske feriebyen Torrevieja og er der hele vinteren der han driver to restauranter. Men når sommeren kommer stenger han i Spania og tar turen til Ulefoss for å drive Cafe Slusa der han arrangerer spanske mandagsaftener og onsdagskvelder med mat og quiz. «Dette er så moro å holde på med. Det er en livsstil og motivasjonen ligger ikke i å telle penger. Når man har et positivt publikum og hyggelige mennesker rundt seg, blir man glad og lykkelig av å være på jobb, selv om det er mye flying», sa mannen som bare blir kalt «Tore kokk» i et intervju med Varden. Mannen skaper liv, glede og entusiasme rundt seg og er eksempelet på noen som orker og tørr å satse.

Jeg kunne nevnt mange, mange flere, for eksempel Heidi Felle som gjorde Skåtøy kafe- og galleri til en suksess i skjærgården! I Telemark finnes det ildsjeler som driver turiststeder og festivaler, det er de som bruker tusenvis av arbeidstimer på at du og jeg kan ha fine opplevelser her i fylket hver sommer. Selvfølgelig er det mange som også tjener penger på det, men det er kroner jeg unner ildsjelene av hele mitt hjerte. For hva hadde Telemark vært uten dere om sommeren? Det er folk som gjør det vi andre ikke våger, de satser på drømmen sin og gjør det vi andre bare tenker.

God helg til alle i Telemark!

Eirik Haugen, nyhetsredaktør i Varden.