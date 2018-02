Det er ikke alt man kan vedta. Det er noe man må ønske

En vinterferierende Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) fikk brevet per teknologi, og skriver i en kommentar på Facebook om Fylkesmannens vurdering av «våre såkalte gruppeledermøter» at «etter å ha lest brevet og hørt innspill fra presse og andre, så har jeg besluttet å flytte temaer fra gruppeledermøter til formannskap og eventuelt bystyret». Kåss konstaterer at «dermed fjernes all tvil om at vi ønsker full åpenhet og formelt riktig saksbehandling». Han skriver videre at «Porsgrunn har hatt gruppeledermøter i svært mange år, men vi har bare hatt et fåtall slike møter de siste par årene». Han avviser at det er drevet saksbehandling i møtene og at «møtene har derfor aldri hatt formell struktur med innkalling, åpenhet referat etc.». Ordføreren er «uenig med Fylkesmannens definisjon av hva som er et møte i folkevalgt organ, men jeg mener at det uansett ikke er verdt å ha usikkerhet knyttet til vår holdning til åpenhet».

Som blant annet førte til at vi valgte å klage Porsgrunn kommunes praksis med lukkede gruppeledermøter inn for Fylkesmannen i Telemark. Som nå har kommet med et slags vedtak. Konklusjonen er glassklar og er verdt å gjengi i sin helhet:

Jeg er svært glad for at ordføreren varsler en ny og endret praksis. Kåss skal også ha honnør for at han gir uttrykk for at «åpenhet og tillit er grunnleggende forutsetninger for et velfungerende lokaldemokrati», men når han i samme setning sier at «jeg tror ingen er tjent med en uenighet mellom fylkesmann og kommune i en slik sak» blir jeg alvorlig bekymret. Det er ikke en eventuell krangel med Fylkesmannen som er poenget her. Særlig når man tar i betraktning at Kåss fortsetter å argumentere for et syn som åpenbart må være faktisk feil og – ikke minst – svært problematisk sett fra et demokratisk perspektiv.

For det er som med så mye annet: Det er ikke alt man kan vedta. Særlig ikke at man skal ha en tilnærming til åpenhet og åpne dører. Det er noe man må ønske.

I stedet for å vise åpenheten han tilsynelatende er så opptatt av, legger han for dagen en slags ad hominem-argumentasjon der han forsøker å vri fokus bort fra sakens kjerne og over til andre uvesentligheter. Han omtaler de lukkede gruppeledermøtene som «såkalte». De er ikke «såkalte». De er helt reelle. Og lukket. Bare spør vår journalist som har møtt en stengt dør. Når vi intervjuer ham om saken, sier han at «ut fra Fylkesmannens definisjon kan vi omtrent ikke arrangere et fødselsdagsselskap uten å kalle det et møte». Noe som ikke bare framstår som et flatt forsøk på å undergrave legitimiteten til Kongens og statens utsendte til fylket, men også saken og problemstillingen som sådan.

Da jeg debatterte saken med og mot Kåss på et arrangement på kinoen i Skien forleden, trakk han en parallell mellom gruppeledermøtene og medarbeidersamtaler. Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five (Ap), har hatt noe av den samme tilnærmingen når hun sier at hun «er opptatt av at folk skal kunne drive med politikk, og ikke måtte kikke seg over skuldra på hvert eneste lille møte i redsel for å bli referert i en avis».