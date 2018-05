«Det er på tide å forby røyking på flere steder utendørs» I røyken: (Foto: Ole Johnny Hansen) Røyking forbudt: annonse Forslaget om å utvide røykeloven er et godt forslag. 19.05.2018 kl 09:00



Jeg kan rett og slett ikke forstå hvorfor noen mennesker kan finne på å tenne seg en røyk på en lekeplass. På et sted der barna koser seg med husker og andre lekeapparater er det altså noen som finner på å tenne seg en røyk, enten mens man sitter på en benk midt blant barna eller som pappaen jeg så på en lekeplass i Skien for noen dager siden: han fyrte like godt opp en sigarett mens han dyttet barnet sitt på huska, et barn jeg gjetter var tre eller fire år gammel.

På tide å stramme inn

Jeg kan med min beste vilje ikke forstå hvorfor folk røyker på en lekeplass. Selvfølgelig er folk i sin fulle rett til å velge selv om de vil røyke, jeg har selv tatt mine daglige sigaretter i en annen del av livet mitt og forstår hvor avslappende og vanedannende det kan være, men at folk skal røyke i nærheten av barn, har jeg svært vanskelig for å forstå. Med jevne mellomrom dukker debatten opp og det setter sterke følelser i sving hver eneste gang. Noen mener det er hysteri fordi det å bli utsatt for passiv røyking ute er langt mindre farlig enn å bli utsatt for passiv røyking innendørs, andre vil forby røyking også ute fordi alle barn bør ha rett til et røykfritt miljø, uansett hvor de er. Jeg tilhører den siste gruppa og mener det er på høy tid å stramme inn slik at både barn og voksne kan slippe sigarettrøyk når vi beveger oss utendørs. Jeg forstår at noen kan reagere negativt og føle seg forfulgt av en slik innstramming, men samtidig syntes jeg at barns velferd må betyr mer.

Barn har rettigheter

1. juli 2013 ble tobakksskadeloven endret og det er lovfestet at barn har krav på et røykfritt miljø – både inne og ute. Barn skal ha rett til å be en voksen om å stumpe røyken, men det er likevel sånn at bestemmelsen ikke håndheves med straff dersom den voksne ikke følger pålegget. Loven skal først og fremst bidra til å endre holdninger og atferd. Før innskjerpingen av loven kom viste tall fra Helsedirektoratet at anslagsvis 100 000 barn ble utsatt for passiv røyking hjemme hver dag i Norge, etter at tobakksskadeloven ble endret fikk barn et bedre vern mot passiv røyking. Barn som utsettes for passiv røyking utvikler oftere astma enn andre barn og har betydelig økt risiko for akutte luftveisinfeksjoner som bronkitt, bronkiolitt og lungebetennelse, skriver Helsedirektoratet, Og hjelper det å røyke utendørs for å skåne barna? Barn som vokser opp med foreldre som går utendørs for å røyke, har åtte ganger mer nikotin i kroppen enn jevnaldrende småbarn med ikke-røykende foresatte, viste en undersøkelse som var referert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature for noen år siden. Trolig følger partiklene med inn i hår og klær.

Motstand mot loven

Før sommeren 1988 var det lov å røyke hvor som helst og når som helst i det norske samfunnet. Den såkalte «røykeloven» endret det og i løpet av årene har forbudet gradvis blitt strammet inn. Mange endringer har blitt møtt med innbitt motstand fra mange og det manglet for eksempel ikke på dommedagsprofetier da serveringssteder ble helt røykfrie fra 1. juni 2004. Etter at loven ble innført har antall røykere falt dramatisk i Norge. I 2001 røykte én av tre daglig, mens kun én av ti røykte daglig i 2016, ifølge SSB. Det var nok av folk som hevdet at hvis folk ikke fikk røyke ute ville det føre til at puber og restauranter gikk konkurs. Alle vi som var barn på 70 og 80-tallet kan huske besøk hos venner der røykskyen hang under taket i stua og hvem kan glemme bilturer der mange barn satt i baksetet med foreldre som røyket i bilen. Går man riktig langt tilbake kunne man tenne en røyk på bussen, på kino eller på flyet. Er det noen som savner den tiden der man fritt kunne røyke hvor man ville? Jeg mener at innskjerpingen av hva vi skal utsettes for av passiv røyking har vært riktig, men nå er også tiden inne for å ta nye skritt.

Folk vil ha forbud

En undersøkelse gjort for Kreftforeningen viser at folk flest ønsker å utvide røykeloven til en rekke offentlige uteplasser. NRK omtalte den i januar og undersøkelsen fra TNS Gallup har gjort for Kreftforeningen, viser at 92 prosent ønsker røykeforbud på lekeplasser, 87 prosent på idrettsarenaer og 69 prosent på uteserveringer. I Sverige foreslår regjeringen at røyking på nettopp uteserveringer, lekeplasser og allmenne uteområder bør bli forbudt og målet er at Sverige skal være røykfritt i 2025. De nye reglene skal etter planen trå i kraft 1. januar 2019. Nestlederen i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, sa til TV2 allerede dagen etter at forbudet kom, at de ønsket å gjøre det samme i Norge. Nå kan det med andre ord bli forbudt å tenne røyken på en uteservering og ikke minst på en lekeplass der små barn blir utsatt for passiv røyking. 15 år etter at helseminister Dagfinn Høybråten foreslo røykeforbud på restauranter, kafeer og utesteder, fremmer KrF nå et forslag i Stortinget, om å utvide røykeloven. Det er bra.

Mobbing av røykere?

– Det er blitt legitimt å mobbe røykere, sa Per Inge Torkelsen til Dagbladet i 2014 og mente at «ingen gruppe er mer mobbet enn røykere». Det finnes også skeptikere blant politikerne våre til å utvide forbudet. Frp og Bård Hoksrud har tidligere sagt at han ønsker å beholde loven som den er – men ikke utvide den. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, spør også om hvor langt staten er villig til å gå og mener det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs. – Man begynner her å støte mot grensa til at man ikke kan forsvare en skjerping av forbudet. Skal vi forby det vi føler ubehag mot? Det må politikerne besvare, sier Lund til NRK. Man skal med andre ord ikke legge skjul på at et utvidet forbud er omdiskutert, men undersøkelsen fra Kreftforeningen viser at folk flest vil ha et røykfritt samfunn.

Gjør som Sverige

Så tilbake til lekeplassen der barn fremdeles blir utsatt for røyking. Hvorfor er det så viktig å tenne seg en røyk på eller i nærheten av lekeplassen? Hvorfor må røykere stå i inngangspartiet på et kjøpesenter eller en butikk så andre besøkende må gå gjennom tobakksrøyk på vei inn? Hvorfor står det folk ved inngangspartiet til sykehuset og røyker selv om det er røykeplass noen meter lenger unna og skilt som viser at det er forbudt? Er det en inngripen i folks privatliv å kreve at man ikke blir utsatt for røyk eller skjerme barna sine for det samme? Jeg syntes dette er svært interessante spørsmål, men at alt munner ut i et logisk svar: Det er på tide å gjøre som i Sverige og få et utvidet forbud. Faktisk så er tiden overmoden for å ta et skritt til. Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder og gjelder alle som oppholder seg der, også utenfor ordinær skoletid. Det er også forbudt å bruke tobakk eller e-sigaretter i alle barnehagers lokaler og uteområder, Nå bør vi ta neste skritt og forby røyking på flere av uteområdene våre for å skjerme barn som ikke trenger å bli utsatt for røyk. Samtidig bør vi voksne bruke sunn fornuft og avstå fra å tenne sigaretten på områder der barna er.

Det bør være en selvfølge.

Eirik Haugen, nyhetsredaktør i Varden