Det har vært en rar valgkamp i Telemark Rar valgkamp: Av og til velger man som man velger på tross av at det lukter vondt, eller man gjør det litt i blinde eller bruker kron og mynt. Det er vanskelig å bestemme seg for hvilket parti man skal velge når de store sakene uteblir, skriver Vardens nyhetsredaktør.

Da jeg stemte for første gang som 18-åring, bestemte jeg samtidig hvilket parti som alltid skulle få min stemme ved alle framtidige valg. I 30 år har jeg stått ved den avgjørelsen, men nå er jeg usikker og i tvil om partiet «mitt» fortjener stemmen min dette året. Jeg er rett og slett blitt en tviler.

Valgkampen i Telemark har vært rar denne gangen. Det er nesten som det mangler saker å snakke om og den temperaturen man ofte ser før valg er fraværende. Og nei, jeg har ikke glemt regionreformen som selvsagt preger Telemark, også giftdeponiet i Brevik har sin plass, men det vel andre enn politikerne som sørger for å sette søkelys på den saken, Statsministeren har vært på Gaustatoppen, Jonas i et tomt sykehjem i Porsgrunn og de lokale listetoppene kjører lastebil fra «Lasses» til Herre og besøker sykehus for å ha fokus på politikken sin. Noen vil snakke om helsesøstre, andre om lærere, de snakker gjerne om hverandre og står på stand for å dele ut løpesedler. Det er ingen tvil om at politikerne jobber hardt, men jeg sitter likevel med en følelse av at den høye temperaturen vi ofte ser i forbindelse med valg, ikke er der i år. Rett skal være rett, det er fremdeles noen uker igjen til valget og selvfølgelig kommer det til å bli mer intenst framover, men er det ikke langt senere enn det pleier?

Civita-leder og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet har tidligere beskrevet hvordan den gamle høyre-venstre-aksen nesten er irrelevant, fordi konfliktene ikke lenger går mellom blokkene lenger. Arbeiderpartiet og Høyre er enige om alle de store linjene, selv om det selvsagt er ulikheter fremdeles. Dagens Perspektiv skrev tidligere i sommer om en undersøkelse som viser at Arbeiderpartiet stemmer sammen med regjeringen i over halvparten av sakene i Stortinget. Det viser en gjennomgang av alle avstemminger så langt i 2016-2017-sesjonen hos Holderdeord.no. Siden Fremskrittspartiet også er en del av regjeringen, øker det også antall saker der Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stemmer sammen. Det er aller størst enighet mellom KrF og regjeringen som stemmer likt i 86 prosent av sakene. Venstre har stemt likt som regjeringen i 79 prosent av sakene så langt i denne perioden, viser undersøkelsen som altså ble presentert i Dagens perspektiv. Så er det store forskjeller i noen saker skal vi tro undersøkelsen, den viser at innen for eksempel arbeidsliv er det steile fronter mellom høyre og venstresiden. Her har Ap og regjeringen stemt likt i kun 28 prosent av sakene.

Vi har sett det også lokalt. I Porsgrunn har Høyre og Arbeiderpartiet styrt sammen med ordfører og varaordfører fra partiene. Etter forrige kommunevalg åpnet Høyre-topp Emilie Schäffer i Skien for å samarbeide med Arbeiderpartiet. «Høyre har gitt AP og SP et tilbud om en sterkt og styringsdyktig samarbeid», skrev Schäffer på sin egen Facebook-side da sju partier i Skien forhandlet om en allianse. I rikspolitikken er KrF på lag med regjeringspartiene, mens her i Telemark styres fylkespolitikken av varaordfører Hans Edvard Askjer (KrF) og fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap). I lokalpolitikken over hele landet dannes det allianser mellom de tradisjonelle blokkene, Venstre er med som et støtteparti for dagens regjering, mens i Skien er partiet en del av en allianse mellom Ap, SV, KrF, MDG, og Sp. I rikspolitikken er Venstre på parti med Høyre og Fremskrittspartiet som en del av flertallet i mange saker, mens en undersøkelse NRK presenterte denne uka viste at Venstrevelgerne i Norsk medborgerpanel misliker Frp enda mer nå enn i 2013. Samtidig svarer nesten 60 prosent at de liker Arbeiderpartiet. Likevel, Venstre vil heller gi Siv Jensen og Frp makt, enn å bidra til at Jonas Gahr Støre og Ap tar over styringen av landet, viser undersøkelsen i NRK. Er det rart at vi velgere kan bli en smule forvirret over hvem som snakker og samarbeider med hvem?

Det er selvfølgelig både konstruktive løsninger og gode forklaringer på hvordan partier kan samarbeide på ulike måter over hele landet, det er sikkert også store forskjeller på lokalpolitikken og rikspolitikken i mange sammenhenger. Likevel, for en velger forsterker dette inntrykket av at partiene er like og at det egentlig er det samme hvem som styrer oss. Når de store sakene uteblir og skillelinjene viskes ut, er det lett å bli i tvil om hvilket parti man skal stemme på og om man i det hele tatt bør stemme. Det er en skummel utvikling. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2013 var på 78,2 prosent. Gledelig nok økte dermed valgdeltakelsen med 1,9 prosentpoeng fra 2009 til 2013. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var valgdeltakelsen 60,0 prosent i kommunevalget og 55,9 i fylkestingsvalget. For kommunestyrevalget var dette en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra 2011. I de fleste av de 428 kommunene var valgdeltakelsen lavere, bare 65 hadde en økning. Og for å fôre deg med litt flere tall, i nordisk sammenheng er ikke deltakelsen ved norske stortingsvalg spesielt høy. Danmark, Sverige og Island har en valgdeltakelse på over 80 prosent, viser statistikken i SSB.

Jeg er helt sikker på at alle politikerne som stiller til valg i Telemark kan peke på forskjellen mellom partiene og trekke fram store saker som skattelette, privatisering av tjenester og andre saker som klart skiller partiene. Den mye omtalte regionreformen skaper et tydelig valg mellom partiene og er kanskje den enkeltsaken som akkurat nå viser forskjell på partiene her i Telemark. Valganalytiker Johan Giertsen, som står bak bloggen pollofpolls.no, sa til Aftenposten i juni at 278.000 av dem som stemte på Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i 2013 nå er usikre på hvilket parti som skal få stemmen deres ved dette valget, mens det bare er 130.000 gjerdesittere blant partiene fra den forrige rødgrønne regjeringen. Jeg vet selvsagt ikke hvorfor folk er i tvil eller i verste fall er hjemmesittere under valget, men jeg mistenker at mange ikke lenger ser den store forskjellen mellom partiene og sliter med å velge hvilke politikere som skal få deres stemme.

Likevel, selv om jeg er i tvil om hva jeg skal stemme, er jeg ikke i tvil om at jeg skal bruke stemmeretten. Selvfølgelig skal jeg det. Valget i Telemark kan nemlig bli svært spennende med mange, ubesvarte spørsmål. Kan det skje at Høyre ikke kommer inn fra Telemark? Kan Arbeiderpartiet miste sin tredje kandidat? Er det mulig at Bård Hoksrud ryker ut? Kommer Senterpartiet til å storme inn på Telemarksbenken eller at Geir Bekkevold (KrF) mister sin plass? I mellomtiden syntes jeg alle partiene har en jobb å gjøre når det gjelder å overbevise oss tvilere om hvorfor de fortjener vår stemme. Det er fremdeles noen uker igjen til det hele skal avgjøres og jeg håper temperaturen blir skrudd opp mange hakk og at forskjellene kommer tydeligere fram, før vi går til valglokalene.

Eirik Haugen, nyhetsredaktør i Varden.