Et splittet samfunn annonse Det fortoner seg ganske surrealistisk det vi opplever i USA om dagen. De har valgt en skruppelløs president som savner sidestykke. En president som en av verdens ledende psykiatere har beskrevet som ond, korrupt og kriminell. 14.10.2018 kl 08:51 (Oppdatert 09:00)



En president uten respekt for kvinner og total ringeakt for anerkjente omgangsformer. I arbeids- og finanspolitikken gir han svær skattelette til de rike, og reduserte rettigheter for ansatte. Klimapolitikken er en katastrofe for oss alle.

Han har fått republikanerne til å godkjenne som høyesterettsdommer på livstid en mann med ultrakonservative holdninger som mange mener vil føre til reduserte rettigheter for kvinner, en ytterligere redusert innsats for miljø og klima, samt gi økt makt til presidenten selvAlt dette skjer i en tid hvor hele verden virkelig skriker etter kraftfulle klimatiltak for å hindre at planeten vår blir overopphetet, og årets Nobels Fredspris svært fortjenestefullt går til to representanter som på ulikt vis har gjort en utrolig jobb for å demme opp mot seksualisert vold. Snakk om kontraster og paradokser. Jeg er stolt av vår norske Nobelkomite.

Vi ser framgang blant høyrepopulister også andre steder: Brasil, Polen, Ungarn, Sverige, Belgia, Østerrike, Storbritannia, Frankrike for å nevne noen.

Det er ulike forklaringer på denne framgangen. Det synes å være et mønster at populistene lettere vinner fram i dårlige tider. Finanskriser har ført til høyrepopulistisk framgang, det samme kan skje når store grupper føler seg neglisjert av makthaverne, slik vi så i USA før siste valg. Tilliten til det etablerte politiske og administrative sentrum i Washington var på et lavmål. Og det kunne de nok ha grunn til, politikere i mange land sørger for å berike seg selv, og synes å glemme hvorfor de er valgt.

Med en forlokkende retorikk forledes befolkningen til å tro at høyrepopulistene sitter med løsningen. Det gjør de ikke. Tvert om. Frihet og demokrati forvitrer i deres hender.

USA er blitt et splittet samfunn. Når forskjellene blir så store som vi ser det over der i disse dager, rakner limet i samfunnet: Tilliten. Tillit er limet i enhver mellommenneskelig relasjon. Hver dag på kontoret ser jeg hvor viktig tillit er for oss alle. Tillit er limet i familien, i venneflokken, på arbeidsplassen. Og tillit er lim i alle deler av storsamfunnet. Vår velferdsstat ble bygget etter krigen med tillit som et helt sentralt element.

Tillit i et samfunn forutsetter at det ikke er for store forskjeller mellom folk. Tillit forutsetter kjennskap til hverandre, og at vi skjønner hvordan andre mennesker har det. Derfor er den offentlige skolen så viktig, den sørger for at alle elever blir kjent med hverandre uavhengig av bakgrunn. Derfor er det viktig at bomiljøer er varierte slik at barn blir kjent med barn med annen bakgrunn. Det ukjente skaper lett frykt og mistenksomhet. Det ligger i sakens natur: det ukjente skaper mindre forståelse av hvordan andre tenker, lever og har det.

Derfor sendte f.eks. Kongehuset ut et uheldig signal den dag de bestemte at kronprinsbarna skulle gå på privat skole.

Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og sjuk, var det en politiker om sa en gang. Det er en klar gradient fra rike og velutdannede til fattige og personer med lavere utdannelse hva gjelder forekomst av sykdom og lidelse. Det er langt høyere sykelighet og dødelighet blant folk som lever nederst på «rangstigen» enn blant dem på «toppen».

Jo større sosiale forskjeller, jo større forskjeller i helse. Jeg ser det hver dag på kontoret. Det er tungt å leve på bunnen av hierarkiet. Og knapphet gjør det vanskelig å ta kloke, langsiktige valg. Man har mer enn nok med å se fram til dagen i morgen og dagen deretter. Derfor er det også så lett å falle for lettvinte løfter og løsninger.

Det er avgjørende viktig at våre politikere ser dette ansvaret og sørger for at vi ikke skaper større forskjeller. At vi gir alle barn muligheter for en god oppvekst. At vi faktisk opprettholder oppegående offentlig skole og helsevesen, og ikke bare skryter av det i festtaler og programerklæringer.

Ord er magi, og vi må veie våre ord. Nedsettende tale skaper splittelse. Men skal vi demme opp mot høyrepopulismens framgang, må vi virkelig arbeide for et inkluderende samfunn, og ikke bare snakke om det.

Utenforskap er livsfarlig.

God helg

Gisle Roksund

Fastlege, spesialist i allmenn - og samfunssmedisin