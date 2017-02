Fake news på norsk Trump: (Foto: Ole Johnny Hansen) 04.02.2017 kl 08:50

LØRDAGSKOMMENTAR

Jeg må innrømme at jeg er imponert av Donald Trump. På mange måter. Dessverre er det vel kun handlekraften som er av det positive slaget. Så å si alt annet går i kategorien ubehagelig, oppsiktsvekkende og spinnvilt. For egen del mener jeg det er helt opplagt skandaløst å nekte folk innreise fordi de kommer fra et bestemt land. Og bare derfor. Ikke bare fordi begrunnelsen, altså for å hindre terrorisme på amerikansk jord, mangler fullstendig rot i virkeligheten, men fordi det totalt bryter med alle de fleste prinsipper det er mulig å ha. Eller hva USAs «founding fathers» klorte ned i uavhengighetserklæringen av 1776: «Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse.»

Gad vite hva Thomas Jefferson ville ment i dag. Det er relativt vrient å forstå at man setter «America first» når man fører en politikk som bryter så fundamentalt med prinsippene landet er bygget på. Men så er vel «America first»-politikken til Trump mer en nasjonalistisk og isolasjonistisk retning i utenrikspolitikken snarere enn å verdsette nasjonens historiske plattform og prinsipper. Men, og dette men-et er ikke helt ubetydelig: Denne uken nominerte Trump Neil Gorsuch (49) til dommer i høyesterett. Gorsuch har (foruten det meste man forventer av en høyesterettsdommer utnevnt av en republikansk president) en nokså konservativ tilnærming til hvordan man tolker grunnloven. Altså at den skal leses slik den opprinnelig ble skrevet. Samtidig bør man slett ikke glemme at det nevnte innreiseforbudet har mer støtte enn motstand i den amerikanske befolkningen, ifølge en meningsmåling utført av Ipsos på oppdrag fra Reuters.

Selv om det kanskje kan virke slik, i alle fall her i landet, er det altså ikke slik at Trump er en gal mann som kjører et sololøp i vakuum, fullstendig avkoblet samfunnet rundt seg. Han er valgt av det amerikanske folk. Og politikken han nå setter ut i livet samsvarer med løftene. Vi kan være overrasket over at han ble valgt, men ikke sjokkerte av at han gjør som han har sagt han skal gjøre. Så kan man være uenige i det han driver med. Hvilket jeg er, i hovedsak. Visst er det elementer av det han ønsker som gir mening, kan forstås og aksepteres (som at han ønsker å bevare flest mulig arbeidsplasser i USA), men retningen, retorikken og væremåten oppfatter jeg som direkte usunn. For å bruke et mildt uttrykk.

Kritikk av det bestående er en bærebjelke i mye av det Trump foretar seg. Det har vært – og er – helt sentralt for ham å framstå som annerledes enn de som har styrt tidligere. Hans gjennomgående og kraftfulle angrep på mediene er opplagt en del av denne strategien. Det kan man godt forstå bare ved at amerikanske medier i stor grad heller mot den demokratiske delen av det politiske landskapet, men også fordi det er fordelaktig å eie sannheten. Gjør man det, har man en åpenbar fordel. De aller fleste politikere ønsker å «spinne» en sak i sin retning, fordi det gagner dem. Det samme kan sies om nokså mange ledere i næringslivet, men her er ikke behovet for å bli gjenvalgt det samme som i politikken. Og når mediene ikke støtter Trump, gjør han det han kan for å diskreditere dem. Som å si at journalister er «de mest uærlige menneskene på jorda». Bortsett fra dem som jobber i Fox News, vel å merke. Fox er på samme linje som Trump, og da er de skikkelige folk. Trumps motstand og retorikk mot mediene har vært så heftig at nazibegpet «lügenpresse» er blitt brukt av tilhengerne hans.

Det er neppe tilfeldig at Steve Bannon er en av Trumps nærmeste rådgivere ved å bekle rollen som sjefstrateg i Det hvite hus. Den jobben fikk han etter å ha ledet Trumps valgkampapparat. Før dette ledet han Breitbart News, hvis redaksjonelle linje er forholdsvis langt til høyre. Såpass langt utpå at det blir beskrevet som «rasistisk», «antimuslimsk», «innvandringsfiendtlig», «nasjonalistisk» og – ikke minst – «kvinnehatende». Nettstedet er, i alle tilfeller, en plattform det såkalte alt-right. De lager saker med titler som «There’s no hiring bias against women in tech, the just suck at interviews», «Planned Parenthood’s body count under Cecile Richards is up to half a holocaust», «Birth control makes women unattractive and crazy», «The solution to online ’harassment’ is simple: Women should log off», «Donald Trump praises Breitbart’s Washington political editor Matthew Boyle: ’Very good reporter’» og «Exclusive – Donald Trump plans to continue GOP legacy of leading on women’s civil rights against racist, sexist democrats».

Trumps tirade mot storkanalen CNN er av det elleville slaget. På en pressekonferanse like før han tiltrådte nektet Trump å svare CNN-journalist Jim Acosta; «Organisasjonen din er fryktelig,» sa Trump. «Du angriper oss, kan du svare på et spørsmål?» svarte Acosta. «Ikke vær frekk. Nei, jeg kommer ikke til å la deg stille spørsmål. Du er ’fake news’,» svarte Trump. Onsdag denne uken, på et arrangement i Det hvite hus, gjentok han sin grenseløse misnøye med CNN, og omtalte dem igjen som «fake news» før han lovpriste Fox News.

Den russiske journalisten Alexej Kovalev skrev nylig et åpent brev til sine amerikanske kollegaer. For å ønske dem velkommen til «deres verden de siste tolv årene» og «the era of bullshit». Der det meste dreier seg om å framstille Vladimir Putin som Den store leder. Der kritiske spørsmål blir avfeid. Da den britiske statsminister Theresa May forleden besøkte Trump, spurte BBC-journalist Laura Kuenssberg Trump om hans «alarmerende tanker om Russland», bruken av tortur og innreiseforbud for muslimer til USA. Trump henvendte seg til May og sa: «Var det ditt valg av spørsmål? Det var det forholdet». Mens journalistene i salen lo. Som om det var vittig. I stedet for å ha ledd burde de ha krevd svar. Og ikke la Trump holde på som sin presidentkollega i Russland, som heller ikke er så glad i velfunderte spørsmål av samfunnsmessig betydning.

Det er langt fra Donald Trump til Norge. Ikke bare relativt sett, men det han (og enkelte av hans folk) holder på med savner, strengt tatt, sidestykke i Norge. Det er en helt annen verden. Men det er relativt problematisk at enkelte adopterer retorikken hans. Som begrepet «fake news». Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) var ikke snauere enn at han omtalte avisen Nordlys som «fake news på norsk» og «Pravda» da avisen tillot seg å stille spørsmål rundt Frps valgløfter. Amundsen vurderte boikott av avisen. Mazyar Keshvari (Frp) sa nylig til nettstedet Minerva at «det er en skremmende og farlig utvikling at de etablerte mediene, som TV2, er blitt de største produsentene av falske nyheter. Det demonstrerte de til de grader i Mahad-saken».

Si hva du vil om Donald Trump, men han påvirker tilsynelatende norske statsråder og topp-politikere. Trump har nådd Kongens bord. Og bare så det er sagt: Jeg mener ikke at statsråder og andre ikke kan kritisere mediene. Det er de hjertelig velkomne til. Vi skal og må tåle kjeft. Vi tar feil, vinkler og er unøyaktige. Og alle vet at særlig Frp har et historisk trøblete forhold til mediene (minus Bård Hoksrud, selvsagt, som skal ha virkelig hard medfart før han blir noe i nærheten av grinete). Vi journalister kan være bemerkelsesverdig hårsåre, men det er noe grunnleggende urovekkende når Trump-metodene finner gjenklang i toppen av norsk politikk.

«Fake news» er saker som lages for å villede. Med vilje. Det er typisk ondsinnet propaganda. Eller ren, skjær dritt som lages for å lure folk til å klikke i en viral møkkastorm. Men det er ikke falske nyheter bare fordi man er uenig. Eller om noe ikke er så presist som det burde ha vært. Eller om man ikke liker spørsmålene. De som har makt må tåle spørsmål. Og svare på dem. De må tåle omtale de ikke liker. De må tåle at vi og andre lager saker som gjør det vanskelig for dem å bli valgt og gjenvalgt. Det er elementært i et demokrati. Politikere må gjerne hamre ut hurra-budskap og jamring i ekkokamrene i sosiale medier. Også i Norge.

Men spar meg for røret «fake news».

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør