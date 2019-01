Flere gode grunner for optimisme Tegning: (Foto: Ole Johnny Hansen, tegning) 01.01.2019 kl 16:02

LØRDAGSKOMMENTAR

Det var forfriskende og flott å ta en liten juleferie med å ansette to nye journalister. Ikke fordi det er sensasjonelt at folk ansettes, men fordi det er et tegn på noe større. For det skal sies at det har vært turbulente tider i mediebransjen – og det kommer det fortsatt til å være, men utsiktene framover er langt mer positive nå enn for relativt kort tid siden.

Dessuten er det – i seg selv – både stas og moro å få anledning til å få om bord og jobbe med flinke og entusiastiske folk som Jonas Sivertsen Fossing (28) og Caroline TarAngen (32), som begge skal bidra til å løfte Varden videre.

For det går opp og fram, må vi kunne konstatere. Og det er jeg selvsagt svært glad for. Det er ikke helt selvsagt. Hele vår forretningsmodell er kastet kraftig om på. Noe som ikke bare gjelder oss, men en samlet mediebransje. Vi skal ikke veldig langt tilbake før annonseinntektene utgjorde 70–80 prosent av avisenes samlede inntekter. Det er farlig å spå, og særlig om framtiden, som det heter, men mange aviser vil gjøre opp en status for 2019 der annonseinntektene kryper ned mot 40 prosent.

Hvilket kan forklares med to årsaker. Den første, og største, er at annonsemarkedene er radikalt forandret. Alle tradisjonelle mediehus har, i årevis, hatt Facebook og Google som sine hovedkonkurrenter i annonsemarkedet. Slik er det fortsatt, men vi ser nå klare tegn på at stadig flere annonsører opplever at lokalavisene, både i analog og digital utgave, kan gi dem effekten de er ute etter.

Den andre årsaken er at antall abonnenter – og dermed inntekter – vokser. Stadig flere abonnerer på aviser. Etter flere år med kontinuerlig fall i antall abonnenter, har vi nå gleden av å ønske stadig flere Varden-abonnenter velkommen. Det er selvsagt svært hyggelig, men også usedvanlig inspirerende og motiverende.

I høst presenterte Mediebedriftenes Landsforening en undersøkelse som vist at lokalavisene har styrket sin posisjon, og er nå publikums nest viktigste nyhetskilde (etter riksdekkende aviser). Undersøkelsen viser at stadig flere unge under 30 år abonnerer og, for å spare det beste til slutt, folk abonnerer på aviser for å holde seg oppdatert på det som skjer i nærområdet og fordi «nyheter og journalistikk er viktig for et fungerende samfunn, og man bør derfor abonnere».

Dette kjenner vi oss igjen i. Det bør kanskje ikke komme som en overraskelse, men det viser seg at folk vil betale for et produkt som gir verdi. Som en avis. I mediebransjen har vi kanskje vært vel flinke til å framheve oss selv og det vi gjør som viktig, men det er interessant å notere at også folk mener det. Her ligger også vår mulighet i tiden og årene som kommer – og derfor kommer vil å satse enda mer på det vi kaller innhold. Altså journalistikk. Derfor ansetter vi flere journalister, og hvis vi klarer å lage en enda bedre avis, gir det enda flere muligheter.

Opplagt? Kanskje, men det har ikke vært det fram til nå. En hel verden har i årevis forsøkt å ta livet av papiravisen som medium, samtidig som det har vært satsinger på innhold som har gitt «klikk» og kortvarig glede. Det er et ugjendrivelig faktum at færre leser papiraviser nå enn tidligere, men papiravisen holder forbausende bra stand. Også som såkalt annonsebærer. Den store forskjellen er imidlertid at stadig flere ser verdien i å betale for en digital avis, og det er dette som løfter oss og resten av bransjen. Det fremste eksempelet på hvordan disse endringene manifesterer seg, er kanskje New York Times. Fram til 2014 var det nedskjæringer og elendighet som var melodien, og antall ansatte i redaksjonen var «nede» på 1100. Mot slutten av 2018 er antallet redaksjonelt ansatte i storavisen 1500. Washington Post har økt fra 600 til 825 i redaksjonen.

Forklaringen finner vi i abonnementstallene: New York Times har nå mer enn fire millioner abonnenter, hvorav tre millioner er digitale abonnenter. Washington Post har 1,5 millioner digitalabonnenter. Hvorfor? Sikkert flere ting, men det er ingen tvil om at faktabasert nyhetsformidling, graving og avslørende journalistikk er noe folk vil ha. Særlig når landets øverste folkevalgte er som han er, men det er ikke bare Trump som gjør at folk leser mer aviser. I England er Financial Times i ferd med å passere én million abonnenter. Om lag 80 prosent av dem er digitalabonnenter.

For noen dager siden brakte NRK Telemark et interessant intervju med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), der han karakteriserte 2018 som «et forferdelig år for norsk politikk». Han pekte blant annet, ifølge NRK, på Metoo-saker i flere partier, Sylvi Listhaugs avgang som justisminister, milliardsprekken i byggingen av stortingsgarasjen, Iran-reisen til Per Sandberg, svindel med reiseregninger på Stortinget og sakene om stortingsgruppenes festbudsjetter samt hele sagaen om KrF sitt veivalg.

Fellesnevneren for alle sakene, kanskje med unntak av den siste, er at sakene er drevet fram, avslørt og omtalt av mediene. Og det er ikke medienes skyld at stortingsrepresentanter jukser med reiseregninger, at politikere tafser på småjenter eller at en statsråd slumser med sikkerheten i Iran. Det er medienes oppgave å være vaktbikkje – og fortelle om det som ikke er som det skal. – Du kommer et godt stykke på vei om du slutter å gjøre dumme ting, sier Røe Isaksen tørt til NRK.

For å snu på det: Det har vært et godt år for journalistikken.

Like før jul kunne Bergens Tidende feire ny rekord i antall abonnenter, med en vekst på over 20.000 abonnenter siden 2015 – til 81.500 abonnenter. Jeg tipper Aftenposten også setter ny rekord om ikke altfor lenge, og fra mindre og andre aviser er det også optimisme å spore.

Det er langt fra New York Times og Washington Post til Varden og Telemark. Ikke så langt fra Oslo og Bergen, men dog. Vi er optimistiske her også. Blant annet fordi vi også vet veldig mye mer nå enn før om hva slags innhold og saker som opptar folk. Og her er det gode nyheter: Det er opplagt hendelser som er viktigste. Når noe skjer, og særlig hvis det er en større hendelse, er det et stort behov for informasjon. Da må vi være der og, så godt som praktisk mulig, kunne gi best mulig informasjon om hva som er skjedd, hvordan det er skjedd og hvorfor. Det nest viktigste for våre lesere, er nyheter om det lokale nærings- og arbeidslivet. Det er ikke tvil om at vi har som ambisjon om å være den raskeste og beste formidleren av hendelsesnyheter i Telemark, men ettersom vi ikke kan planlegge at noe uforutsett skal skje, er næringsliv som stoffområde vårt viktigste. Vi kommer derfor til å satse ytterligere på dette i året som kommer, selvsagt i tillegg til mye annet som er viktig for folk.

Jeg ser fram til 2019 med spenning, forventning og planer om å satse. Vi har gode grunner til å være optimistiske.

Takk for det gamle (og det nye) og et riktig godt nyttår ønskes herved, Telemark!

Tom Erik Thorsen, Sjefredaktør