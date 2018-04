Så kunne den gamle fortelle at naboene kommer flere ganger om dagen, de kommer innom for en prat, for en kopp kaffe, og for å spørre om hun trenger noe på butikken.

For en varme, for en omsorg, og for en godhet! Den lille gjenværende familien har ingen mulighet til å følge opp slik flere ganger om dagen. Hjemmesykepleien er innom for stell og for å sjekke at hun tar medisinene som hun skal. Men naboene er der for å slå av en prat, snakke om vær og vind, om livets store og små hendelser, og er helt avgjørende for at dagene blir gode. Og for at hun kan bli boende der hun aller mest ønsker å være: hjemme.

Landsmor Gro snakket i sin tid om hvor viktig nabokjerringa er. Så sant så sant. Og hun er her. Hver dag.

Og vi vet så inderlig godt at flokken er så viktig for den enkelte: familie, naboer, arbeidskamerater og andre venner. Sterke og gode relasjoner styrker og gir innhold til livet.