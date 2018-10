Formål og mening Tegning: Tegning av Ole Johnny Hansen. annonse Jeg skvatt litt til denne uka, da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. Ikke fordi det var så veldig mange overraskelser i statsbudsjettet. Eller at de som hadde lagt det fram skrøt av det. Og de som ikke sitter i regjering er sterkt kritiske. 13.10.2018 kl 09:38 (Oppdatert 09:40)



Så vanlig er det siste blitt at opposisjonen nå har skrevet sine kritiske merknader allerede før budsjettforslaget blir lagt fram. Akkurat dette er så tåpelig at det er til å skvette av, men det var ikke det som gjorde at jeg lettet litt fra stolen. Det var videoen fra Stortingets vandrehall, der forbrukerøkonom Silje Sandmæl kommenterte hva statsbudsjettet betyr for deg. Ikke i en tv-sending fra TV2 eller NRK. Det var «DNB Nyheter» som presenterte økonomens vurderinger. Som var slik: «Summa summarum, folkens, betyr ikke statsbudsjettet så altfor mye for din lommebok, for det som betyr noe, er renta». Makspris på barnehage, sukkeravgift og hva et besøk hos fastlegen koster, er utenfor DNBs kontroll. Renter, derimot, er noe en bank driver med.

I fjor klistret Tine opp reklame utenfor Stortinget. Det ble ballade. - Stortinget skal ikke være kulisse for noen, og ihvertfall ikke reklame, sa Siv Nordrum, kommunikasjonssjef ved Stortinget til Dagbladet og la til: - Dette er nasjonalforsamlingen og den skal ha en verdighet. Det er mange gode formål, men det ville blitt sirkus om vi hadde sagt ja til alle som ønsket å bruke Stortingets som kulisse.

Formålet med «DNB Nyheter» er «å hjelpe folk å forstå litt mer om økonomi gjennom kommunikasjon som opplyser, engasjerer og motiverer». Banken vil «derfor tenke og jobbe som journalister – for å kunne lage det innholdet som treffer deg best, enten du er opptatt av sparing, børs eller bolig». Ambisjonen «er å være det ledende norske medie-huset når det kommer til personlig økonomi og gründerråd». Banken er altså blitt et «mediehus». Journalist eller mediehus er ingen beskyttet tittel, så det må de få lov til, men ingen skal fortelle meg DNBs mål er noe annet enn å drive bank på best mulig måte. Derfor har de startet «et mediehus» som har til hensikt å reklamere for seg selv og sine tjenester. Her publiseres saker om investoren Jonas fra Alta som hadde kjøpt fabrikkutstyr fr 25 millioner kroner, men som ikke hadde penger til momsen. - Heldigvis var DNB ekstremt fleksible, sier investoren til bankens mediehus. Det er et intervju med sjømatgründer Inge-Petter fra Harstad som sier at «i tøffe tider har banken stått opp for meg, og det er jeg veldig takknemlig for» og Stig-Erland som snakker om «tilliten og det åpne, gode forholdet mellom meg og DNB-bankrådgiver Ivar Sætermo». Formålet med dette? Reklame for banken og en gründerkonferanse i Alta. Arrangert av DNB, selvsagt.

Det hører med til historien at de fleste tradisjonelle medier har et formål. Varden er «en uavhengig avis som har til formål å arbeide for en liberal og demokratisk samfunnsordning med respekt for individets rettigheter og sosial rettferdighet. Det er en særlig oppgave å arbeide for et fritt næringsliv og å bekjempe alle forsøk på å innføre et totalitært statsstyre». Noe som for øvrig er et formål jeg har meget stor sans for – og som sier noe om hvem vi er og skal være. Våre gode konkurrenter i TA har som formål å «drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd».

Aviser, både i analog og digital forstand, har kommet og gått i alle tider. De fleste med et klart formål. De siste årene har det kommet noen som har helt spesifikke tilnærminger til journalistikk. Nettavisen Aldrimer.no «setter søkelys på Norges forsvarsevne og sikkerhet og hva som rører seg i våre nærområder». Det liberalkonservative tidsskriftet Minerva er blitt en kontinuerlig oppdatert «borgerlig avis som dekker politikk, ideer og kultur». Nettavisen Resett.no skal være en «politisk uavhengig mediekanal som «jobber for demokrati og ytringsfrihet» og «skal være kritiske til makt og kjempe for de som ikke så lett kommer til orde». Sistnevnte er for øvrig et eksempel på at en formålsparagraf kan formuleres så rundt at det passer det meste.

Det er ikke mye de tre eksemplene har til felles, men én ting er likt: Holdne privatpersoner har støttet dem økonomisk. Noe som gjør at formålet i seg selv har vært interessant nok for at noen åpner lommeboken. Akkurat dette er det ikke noe galt i overhodet, så lenge det er åpenhet om dette. Noe det også er. Jeg er snarere tilhenger av at mediefloraen øker. At formålet er noe annerledes enn hos de tradisjonelle mediene, er bare bra. Aldrimer.no og Minerva har til felles at redaktørene er medlemmer i Norsk redaktørforening og/eller Norsk Journalistlag. Nylig nektet Redaktørforeningen Resett-redaktør Helge Lurås medlemskap på grunn av «gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner», «tilbudet om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt» og «oppfordring til boikott av andre medier». Man kan ikke klage Resett inn til Pressens faglige utvalg for eventuelle brudd på Vær varsom-plakaten. De opererer i et slags etisk tomrom, selv om de selv sier at de følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. De har, for sikkerhets skyld, laget «Resett-plakaten». Ettersom DNB er en bank, og ikke et mediehus, har de, i mangel av en Vær varsom-plakat laget sin egen variant, i form av en «etisk veileder for innholdsprodusenter». Her står for øvrig intet om å følge Stortingets regler for fotografering og filming, der det framkommer at «ingen kan fotografere i Stortingets bygninger for film-, reklame eller underholdningsformål».

Det er litt uklart for meg hva som er formålet med nettavisen Steigan.no, som drives av kommunisten Pål Steigan. At det er relativt mange lesere som leser saker sett fra aller ytterste venstre, tror jeg vi greit kan fastslå.

Den stadig økende og kontinuerlige flommen av informasjon har gjort at kampen for oppmerksomhet neppe har vært større enn nå. Det har heller aldri vært større og bedre muligheter til å få fram sitt budskap. Noe som blir utnyttet, selvsagt. Jeg har en grunnleggende tro på at dette er bra. Økt konkurranse gjør at man må skjerpe seg. Samtidig er jeg relativt overbevist om at dagens medievirkelighet stiller historisk store krav til deg som leser. For relativt kort tid siden hadde de aller, aller fleste en klar oppfatning av avisens partipolitiske preferanse. Aftenposten, Drammens Tidende og Adresseavisen (og Varden) var Høyre-aviser. Arbeiderbladet (og alle andre med «arbeiderblad» i tittelen) var Ap-aviser. Bergens Tidende og Østlandsposten var Venstre-aviser. Det var fordelaktig på flere måter, men en opplagt ulempe var utvilsomt at avisene så det som en oppgave å skrive fordelaktig om eget parti – og det motsatte om andre partier. Noe som ikke gir mening på noe som helst vis.

Nå må du som leser - enten det er av en avis, nettsted, blogg, sosiale medier eller hva det måtte være – være mye mer kritisk. Ganske enkelt fordi det er så mye innhold å lese at det kan være vrient å vite hvem avsender er og hva som er formålet. Nærmest daglig ser jeg eksempler på sosiale medier der det deles, kommenteres og «likes» innhold som får meg til å undres. Den mest delte saken i sosiale medier i Norge i 2016, ifølge nettstedet Helt.Digital, var en «sak» om en «forskningsrapport» med tittelen «Forskning: Kvinner som gjør ALT husarbeid er de lykkeligste!». Alt ved denne «saken» var vrøvl fra ende til annen. Utgiveren hevdet det var satire og humor. Det er neppe nødvendig med tung forskning for å konkludere med at ikke alle fikk med seg dette. Formålet med slik nonsens? Tjene penger på klikk, selvsagt.

Formålet med det man driver med er, på mange måter, hva man står for. Hva man vil. Hvorfor man er til. Akkurat dette tror jeg det er sunt å reflektere litt rundt noen ganger. En luring skal ha sagt at dersom du ikke står for noe, faller du for alt. Det gir en smule mening. For egen del opplever jeg at jo nærmere vi klarer å være Vardens formål i journalistikken vår, jo bedre blir det mottatt av leserne. Det er både interessant og inspirerende. Formålet er for bra til å bli endret. Ergo handler det om å være så relevant som mulig. Så kan banken og de andre gjøre som de vil. Vi for et fritt næringsliv, tross alt.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør