«Fortellingen om at det ikke går så bra med Norge har ikke helt slått an» HVEM VI TROR PÅ: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper om å bli statsminister etter valget på mandag. Og skal man vinne et valg, må man skape en fortelling man tror på. (Foto: Mariam Butt / NTB scanpix) 10.09.2017



Skal du vinne et valg må du fortelle noe folk tror på. En fortelling velgerne kan identifisere seg med. Som overbeviser. Når jeg ser tilbake på årets valgkamp, er jeg usikker på om alle har klart det.

Jeg innrømmer gladelig at jeg er litt nerd når det kommer til politikk. Også når det gjelder det politiske spillet. Som er allestedsnærværende i en valgkamp. Som for eksempel når Ap-leder Jonas Gahr Støre garanterer for at det ikke skal bli et deponi i Brevik. Hvis Ap får regjeringsmakt, selvsagt. Både han og partiet har vært ute av stand til å mene dette helt inntil det kun var fem dager igjen før valget. Saken om deponiet i Brevik er til forveksling lik Aps snuoperasjon om nedleggelsen av Andøya flystasjon. Noen dager før valget har det angivelig framkommet «mye nye informasjon» som gjør at partiet snur. Blant annet en rapport som er laget på oppdrag for Senterpartiet.

Pussig at slike lovnader kommer nå? Slett ikke, for Ap sliter tungt på meningsmålingene. Over hele landet. Også i Telemark.

Få er bedre til å drive valgkamp – og vinne valg – enn Arbeiderpartiet. Denne gangen har veldig mye gått veldig galt for Ap. Tror jeg. For dette er ingen eksakt vitenskap. Særlig ikke når fasiten kommer om et par dager.

Partiet har forsøkt å skape en fortelling om at det ikke går så bra med dette landet. Det er, for å si det forsiktig, en krevende øvelse når arbeidsledigheten er stadig synkende. Her i Telemark kunne Nav, i begynnelsen av juni, fortelle at det ikke har vært lavere ledighet på ni år.

NHO-undersøkelsen Næringslivets økonomibarometer har vist at bedriftene er svært optimistiske. Også i Telemark. Etter en røff periode med et voldsomt oljeprisfall er norsk økonomi ganske enkelt på vei oppover. Støre grep dermed fast i sysselsettingsandelen: «Vi pleide å ha høyest yrkesdeltakelse i Europa, nå er vi på bunn i Nord-Europa på få år,» sa Støre i NRK. Og tok feil, viste det seg. SSB svarer at det nok er riktig at det har vært en nedgang gjennom flere år, men at «de siste åtte årene har mye av nedgangen i Norge kommet som følge av finanskrisen og oljeprisfallet, men også det faktum at vi stadig blir eldre». Dessuten kom Støres påstand i stand etter en sammenligning av tallene for Island, Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland. De andre landene i Nord-Europa. Som Finland og Irland, men disse har lavere sysselsettingsandel enn Norge.

Støre og flere av hans våpendragere har nokså frenetisk forsøkt å trekke inn innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) mange verbale utfall. Som ifølge Støre «gjør at vi får et kaldere samfunn med mindre anstendighet».

Politisk er det knapt mulig å se forskjell på Ap og Frp på feltet. Dermed angripes retorikken. For full musikk. Svært mange er nok helt enige i at Listhaug kunne ordlagt seg langt mer diplomatisk. For å si det forsiktig. Meg selv inkludert. Men at vi er blitt «et kaldere samfunn»? Det er virkelig dystert. Jeg tror mange er enige i utgangspunktet, men helt uenige i konklusjonen; det skal mer til enn en retorisk røff statsråd til for at vi blir et kaldere samfunn. Det er ikke særlig vågalt å påstå at folk flest antagelig er ganske lei av debatter om Listhaug.

Fortellingen om at det ikke går så bra med Norge har ikke helt slått an.

Legg til et ønske om å øke skattene og en tilsynelatende endeløs rekke saker om Støre som person, og du har en nærmest selvforsterkende, nedadgående spiral. Det er forholdsvis oppsiktsvekkende at de egenskapene som nærmest ble hyllet da Støre var helseminister, utenriksminister og Røde Kors-sjef nå er blitt et problem. Verden har utvilsomt utviklet seg, men det er langt fra fabrikkarbeideren Reiulf Steen til den Sciences Po-utdannede Støre som har en ligningsført formue på 64 millioner kroner. Flere av sakene om Støre, enten det har dreid seg om bryggebygging på hytta, eierandeler i et byggeprosjekt eller vennetjenester, har båret preg av å være de reneste drittpakker. Som er noe dritt, men som utvilsomt gjør noe om fortellingen om Jonas Gahr Støre. Og det er ikke en uviktig fortelling, all den tid dette valget – i stor grad – handler om hvem som skal bli statsminister.

Senterpartiet ser imidlertid ut til å ha truffet blink med sin fortelling. Som i hovedsak handler om sentralisering. Alt tyder på at de gjør et godt valg, men kom formtoppen litt tidlig? Jeg er nokså overbevist om at Åslaug Sem-Jacobsen blir stortingsrepresentant, men Sp lå nok enda bedre an for en tid tilbake. Det kan også ha med å gjøre at færre lar seg overbevise av Sps fortelling. For dette er også en historie om at det meste går galt og denne regjeringen er «den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett», som partileder Trygve Slagsvold Vedum sa det. Finurlig nok er det blitt flere heltidsbønder med den borgerlige regjeringen enn da Sp satt i regjering.

Da de rødgrønne styrte ble åtte lokalsykehus lagt ned. Tallet under den blå regjeringen er to. For eksempel. Det er lett å være enig i at denne regjeringen har lagt til rette for ytterligere sentralisering, men det er neppe så mye verre en hva andre regjeringer har stelt i stand. Fra 1957 til 1967 ble det 300 færre kommuner i dette landet, ifølge NRKs faktasjekkere. Nå ligger det an til 72 færre. Det var Ap som sørget for at styringene av sykehusene ble flyttet fra fylkeskommunene til foretak. Vedum er for øvrig (og tilsynelatende) blitt så lei av denne faktasjekkingen at han mener at dette «forflater det politiske ordskiftet».

For å kunne skape en fortelling der hovedbudskapet er at man kan gjøre ting bedre, er det en dyd av nødvendighet å etablere at det er mye som ikke er i orden. Det er også opposisjonens privilegium å angripe.

Likevel har jeg snikende følelse av at summen av alt dette negative har begynt å gå inn på folk. At det ligner det som kalles svartmaling. Det skal faktisk ikke så mye til, selv om vi åpenbart har en lang liste over ting vi kan gjøre bedre. Som at for mange har det vanskelig. Som at det fortsatt er behov for å gjøre skolen, helsevesenet, eldreomsorgen og infrastrukturen bedre. Som at vi kan bli enda grønnere. At verdiskaping og innovasjon må skyte fart. Blant annet. Like fullt: I internasjonal målestokk er vi nærmest en øy av fred, fordragelighet og velstand. Som jeg tror det er viktig at vi minner oss om. Slik kommer det nokså til å bli. Enten vi beholder eller bytter ut.

God helg og godt valg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør