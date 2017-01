Gamle vaner (U)VANE: – Det er enkelte ting man gjør nærmest uten å tenke, skriver Vardens redaktør Tom Erik Thorsen. (Foto: Ole Johnny Hansen) Jeg fikk en påtrengende følelse av at jeg var på feil klode, der jeg sto. Lett fjetret over det underlige rundt meg. Uten at jeg ble helt Obstfelder av den grunn. Jeg har, i motsetning til ham, hatt fast bopel en stund. Men jeg var altså i barnehagen. Noe jeg er et par ganger om dagen. På sånn omtrent faste tider. Også denne dagen. 28.01.2017 kl 11:58 (Oppdatert 12:02)

Tom Erik Thorsen

Men det var en merkbar forskjell. Det var mange flere biler utenfor. På innsiden var aktivitets- og lydnivået påtakelig høyere enn det vanligvis er ved 16.15-tiden på en onsdag. Samtidig var det noe annet som ikke var helt vanlig: Sønnen min var ikke der. Noe jeg fikk forklart ganske raskt og skånsomt av en av de ansatte som oppfattet situasjonen raskere enn meg – og forbarmet seg over denne rådville typen som sto som et spørsmålstegn i garderoben. Med plastsokker utenpå skoene.

Kort oppsummert: Barnehagen skulle ha «kafé» til inntekt for SOS barnebyer denne dagen. På disse sidene har jeg bortimot skrytt av at jeg stiller opp for barna på slike ting, men denne gangen lot det seg bare ikke løse. Familien var altså representert ved mor, som selvsagt tok poden med seg hjem. Dette hadde vi avtalt på behørig vis, og jeg burde ikke ha vært spesielt overrasket over at junior allerede var hjemme da jeg ankom barnehagen.

Hvorfor reiste jeg likevel for å hente i barnehagen? En mulig – og høyst plausibel – forklaring kan være at jeg er et notorisk rotehue. Noen vil kanskje hevde nettopp dét, men jeg føler meg ikke helt hjemme i denne kategorien. Hun jeg har gleden av å dele livet med vil kanskje hevde at jeg kan være en smule vidosen. For å bruke et ord som ikke står i ordboka. Jeg har i alle fall en historikk hva gjelder handling som kan underbygge en sådan hypotese; det har tidvis vært totalt bingo å sende meg på butikken. Hvor det har fortont seg som ren flaks hvis jeg har fått med meg halvparten av det jeg skulle kjøpe. En fysisk lapp i hånda med oversikt over hva jeg skulle ha er ingen garanti for full uttelling. Ikke spør hvorfor, men jeg er direkte svak på innkjøp av dagligvarer. Dette har, pussig nok, bedret seg aldeles kraftig etter at husstandens voksne har tatt i bruk en app for å huske ting. Med mulighet for handlelister der jeg kan krysse av, påminnelser og varsling. Dette har ført til langt færre oppgitte stønn ved utpakking på kjøkkenbenken.

Jeg trenger imidlertid ikke skrive ned at jeg skal hente i barnehagen. Ganske enkelt fordi jeg gjør dette hver dag. Og det er antagelig her svaret ligger: Vane. Det er enkelte ting man gjør nærmest uten å tenke. Og slike vaner er vonde å vende, som vi sier. Det er kanskje noe i dette. Det er bare å prøve å legge armene i kors. Hos meg er høyrearmen den «ytterste». Motsatt føles helt feil. Det er, i det hele tatt, vanskelig å gjøre motsatt. Det samme gjelder hvis man folder hendene; høyre lillefinger er nederst. Rent teknisk kan jeg ikke forestille meg at det motsatte bør by på problemer, men det skurrer. Har du hørt om et par som veksler på å ligge på høyre og venstre side? Ikke jeg heller, med et lite unntak for at slik veksling kan forekomme dersom det er tale om forskjellige senger. For eksempel hjemme og på hytta.

Kan den konkave siden av en kleshenger henge mot venstre i skapet? Ikke i min garderobe. Her skal det krumme mot høyre, takk. Kleshengere med «feil» (eller ingen) krumming er ikke noe å samle på. Vi har tilnærmet faste plasser i sofaen i stua og den tallerkeninterne plasseringen av de ulike bestanddelene i et måltid kan ikke være vilkårlig; hovedretten nederst, poteter øverst til høyre og grønnsaker øverst til venstre. Det er mulig det er et snev av rasjonalitet i nettopp dette: Det er slik Blindeforbundet anbefaler at en tallerken skal legges opp. Og det er en viss logikk i at hovedretten ligger nærmest og er mest synlig. Poteter er jo bare en siderett. Men det hender at jeg får en tallerken på bordet der potetene ligger feil sted. Med rotering av tallerken som resultat.

Det høyst finurlige med vaner er at vi tilsynelatende fortsetter å gjøre det samme selv om det kan være høyst rasjonelle grunner til å endre handlemåte. Endring kan være vrient. Enten det handler om små eller store ting. Mye handler nok om at hjernen velger løsninger som krever minst mulig arbeid. Skal man endre et mønster kreves det ikke bare bevissthet om dette, men hjernekontoret setter i gang med analyser og vurderinger. Dette krever sitt:

«Vanens makt er kostnadseffektivt for hjernen. Den forenkler og gjør ting raskt, som igjen gjør at hverdagen fungerer. Å gjøre avveininger og analyser hver gang vi kaster søppel eller skal reise på jobben vil føre til at ikke noe blir gjort,» sier Annika Nordlund til forskning.se. Hun er førsteamanuensis i psykologi og forsker i miljøpsykologi ved Umeå Universitet og har sett nærmere på hvordan vaner påvirker hvorfor vi ikke velger løsninger som er mer miljøvennlige. Hvilket kan bety at vi velger å fortsette å kjøre bil til jobben selv om det kan være billigere og bedre å ta bussen. Eller ikke være så nøye med kildesorteringen.

Eller å kjøre til barnehagen for å hente selv om jeg egentlig vet at det ikke er noen å hente. Snodige greier. Eller snedig, som påtakelig mange i Grenland sier. Hvilket er like feil som å si mellom når vi mener gjennom. Men da har vi kanskje beveget oss over i segmentet for uvaner. Som ikke er så heldig.

Det er best å ta helg før det skjer. Helger er, som kjent, sterkt vanedannende. Og godt er det. God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør