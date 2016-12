Godt, nytt medieår! Ole Johnny Hansen: (Foto: Ole Johnnny Hansen) 31.12.2016 kl 18:30 (Oppdatert 18:54)

Lørdagskommentaren

Tlf:

Hvis man tar de siste års virkelighet i mediebransjen i betraktning, ville det kanskje vært mer naturlig med et spørsmålstegn i overskriften – og ikke et utropstegn. Det begynner imidlertid å tegne seg noen utviklingstrekk og -trender som gjør at lysner litt i denne bransjen. Og at 2017 kan bli et meget spennende og innholdsrikt år!

De fleste har antagelig fått med seg at det har vært noen særdeles krevende år for mediene. De tradisjonelle forretningsmodellene har vært (og er fortsatt) truet. De aller, aller fleste aviser har opplevd opplagsnedgang og fall i annonseinntekter. Nokså kraftig fall, må man si, etter at mye annonsering er flyttet over til globale, internasjonale aktører som Facebook og Google. Denne avisen har slett ikke vært noe unntak. Og når inntektene faller, må man «tilpasse kostnadene», som det heter.

De tre siste årene har vært røffe. Det må man bare innrømme. Det kommer neppe til å bli fest i 2017, men jeg tillater meg å peke på noen utviklingstrekk denne avisen opplever akkurat nå:

1) Det digitale skiftet er i ferd med å skje nå. Dette kommer best til syne hvis vi ser på hva slags abonnement våre lesere tegner – og hvordan. Her ser vi, for første gang i historien, at det tegnes flere digitalabonnement enn totalabonnement. Sagt på en annen måte: Det er mer populært å tegne abonnement som gir tilgang til saker og innhold digitalt, enn avisen som kommer i postkassen. Det er, lykkeligvis, slett ikke noe dramatisk fall i interessen for papiravisen, men den store forskjellen er at det digitale øker kraftig. Per november i år har nytegninger av digitalabonnement firedoblet seg, sammenlignet med fjoråret, og trenden har bare forsterket seg utover i året. Dernest er det interessant å konstatere at de fleste bestillinger gjøres på mobiltelefonen. Når vi ser nærmere på tallene og statistikkene, ser vi forklaringen: Det er flere som leser saker på mobiltelefonen og nettbrettet enn på datamaskinen.

For øvrig er det med stor glede jeg registrerer at vesentlig færre sier opp avisabonnementet nå enn tidligere. Det er utvilsomt et svært godt tegn. Samtidig ser vi at gjennomsnittsalderen på de som tegner digitalabonnement er vesentlig lavere. Jeg har slett ikke noe imot eldre, snarere tvert imot, men det er opplagt slik at en avis er avhengig av å få nye og yngre abonnenter for å kunne ha en viss framtidstro. Og nå ser vi altså at stadig yngre lesere kommer til.

2) Det er vilje til å betale for journalistikk. Man kan saktens spørre seg om dette er noe nytt, all den tid det har kostet penger å lese Varden siden 1874. Det har imidlertid vært slik at vi og resten av denne bransjen har trodd at veien videre var å legge ut saker på internett uten at man måtte ha abonnement for å lese dem. Dette viste seg å være feil, ganske enkelt. Nå ser vi at det er både naturlig, uproblematisk og - ikke minst - veien videre at man må ha abonnement for å lese avisen. Når man har gitt bort innhold i nærmere 20 år blir det selvsagt litt støy rundt denne hersens plussingen som plutselig kom, men det har, i den store sammenhengen, vært lite. Nå er det helt fraværende.

3) Vi vet stadig mer om hva slags innhold du som leser foretrekker å lese. Vi har en helt annen innsikt nå, sammenlignet med tidligere. For hvordan kan man egentlig vite at innholdet i en papiravis er interessant? Man kan selvsagt måle dette på et vis, men det er håpløst unøyaktig sammenlignet med dagens muligheter. Nå får vi svar umiddelbart, og svarene er egnet til å overraske – eller kanskje ikke. Det finnes like mange interesser og preferanser som lesere, men generelt kan vi si at det er størst interesse for informasjon om det som skjer i ditt nærmiljø, enten det er byen eller bygda. Og aller størst er interessen for det lokale næringslivet. Det er slett ikke slik, som mange tror, at det er det negative som «selger best». Og det må ikke være elleville, henimot kuriøse saker med en eller annen fiks vinkling. Enkelt sagt kan vi si at du som leser vil orientere deg om det som skjer rundt deg. Om hvordan bedriften i bygda gjør det, hvem som har byttet jobb, når det kommer ny asfalt på veien du kjører til butikken, hvordan håndballaget gjør det eller hvordan det står til på sykehuset og eldresenteret. Klassisk, god og kvalitetssikret informasjon som forklarer hvordan ting henger sammen. Dette er kanskje et av våre største fortrinn i en tid der falske nyheter brer om seg i stadig større tempo.

En periode trodde mange at medieøkonomien skulle bli reddet av spinnville historier om folk som fant glassmaneter i do, søte katter som gjør rare ting og du vil ikke tro hva som skjedde-saker. Det var feil. Heldigvis. Du som leser vil heller ha journalister som lager saker om bedrifter som gjør det bra, «følger pengene» og stiller utfordrende, kritiske spørsmål til de som har makt. Det siste har vi gjort mye av i det siste, for eksempel ved å stille spørsmål rundt hvorfor lokale politikere bevilger seg selv stadig mer penger og reiser i flokk og følge til USA uten særlig mål og mening. Dette handler om å ta samfunnsoppdraget vårt på alvor, og det er betryggende å konstatere at det er dette som forventes av oss.

Som et lite apropos: Idet jeg skriver disse linjene, kan jeg se at sakene som leses mest og best på våre nettsider akkurat nå, er saken om innsamlingen til en MS-syk i Bø og skattereglene rundt dette, reportasjen fra juletrefesten på Berget bedehus på Ulefoss, saken om Tom Arnesen i Bø som gjør kirkegårdene i Bø, Seljord og Sauherad søkbare på internett, en husbrann i Porsgrunn og en reportasje fra Gautefall om skiføret der og i resten av fylket. Innhold fra hele fylket engasjerer. Fra fjord til fjell.

4) Inntektene fra de digitale plattformene begynner å synes. Det er fortsatt slik, og kommer fortsatt til å være en god stund, at det er papiravisen som er den største og viktigste inntektskilden for et lokalt mediehus som oss. Men dette er i ferd med å endre seg.

Jeg er så sikker man kan være på at lesingen av digitalt abonnementsinnhold kommer til å vokse kraftig i 2017. Hvis vi gjør jobben vår, ved å lage godt, lokalt innhold, vil den bli mangedoblet. Dermed kan vi begynne å snakke om vekst. Fram til nå har det meste i norsk avisbransje handlet om det motsatte. Og skal man ha ambisjoner om å fortsette å eksistere og litt mer enn det, må man ha vekst. Det er en dårlig idé å basere forretningen på kostnadskutt. Lønningene til journalistene må komme fra et sted.

Betyr alt snakket om det digitale at papiravisen kommer til å bli nedprioritert? Nei, på ingen måte. Vi kommer til å lage like mye papiravis i 2017. Papiravisen er et fantastisk medium som kommer til å ha en lang framtid. Forskjellen på nå og tidligere er at den kan lages mye mer effektivt. Vi kan og må konsentrere oss om innholdet i den, ikke hvordan den lages. I 2016 har vi hatt stor suksess med papirbaserte bilag til hovedavisen. Dette kommer vi til å gjøre mer av i året som kommer. Og det er faktisk slik at annonsørene har meget god effekt av å annonsere i papiravisen. Jeg er ikke så veldig bekymret på papiravisens vegne. Den kommer til å ha et lengre og bedre liv enn hva mange har spådd. Jeg er derimot svært så optimistisk, og kan, med god samvittighet, ønske alle lesere et godt, nytt år. Også medieåret.

Takk for det gamle, og god helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, redaktør