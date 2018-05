Hedda videregående onkel Sofus: annonse De mest kreative politikerne har vært samlet for å finne på et nytt navn på den nye Skien videregående skole. Det ble til alles forbauselse Skien videregående skole. Debatten var lang og hard. 12.05.2018 kl 09:20 (Oppdatert 09:28)

Sofus

Det vekker trolig harme i kultur- og rødvinsmiljøet at det for første gang siden Ibsens død er bygd noe som ikke er oppkalt etter den salige skribenten. Reaksjonen er forståelig. Ibsen skrev tross alt Hedda Foss Five inn i en av sine bøker. Riktignok hadde han byttet etternavn til Gabler, men det var utelukkende for å verne om privatlivet til Skiens ordfører.

Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug har vært på norgesturne for å børste støv av folk som er misfornøyd med norsk helsevesen. De måtte helt til Vardø for å finne et godt eksempel. Der fikk Listhaug og Bambles store sønn såpass kjeft av ordføreren at Hoksrud måtte frikople den mye omtalte skrittelleren. Stortingets slankekonge er sikret mye gratis trim når han nå systematisk reiser land og strand rundt for å fornærme ordførere. Hver kjeppjaging gir i snitt 10.000 skritt, inkludert kanossagang og 5 x dobbel snubling og kollbøtte ned trappa. Rømningsveiene er fortærende nok ikke tilrettelagt for Frp-politikere med subsidiert kantinemat. Ordførere varsler nå en hevnaksjon der de reiser fra bom til bom for å hoste opp misfornøyde bompengeofre. Frps storsjarmør har allerede gått til innkjøp av kjevle. Ordførerne hevder at de er lei av å få tilfeldige bamlinger og stortingspolitikere rekende inn dørene. Folk som ikke greier å oppføre seg må sendes ut av kommunen og plasseres i lukkede mottak i Stortingsgarasjen. «Mange av de vi får besøk av, har i tillegg med seg egne rådgivere som både bruker snus og holder med Liverpool. Bomfolket bruker fremmedord vi ikke forstår. De tar fra oss eiendomsskatten og vil legge ned kulturhusene. Vi ordførere vurderer å etablere borgervern og har allerede engasjert flere medlemmer av både fiskerioppsynet og viltnemnda», sier en representant fra den kraftig medtatte ordførerbransjen. Elg-skilt er ut. Det planlegges å sette opp fareskilt i veikanten med tegning av Hoksrud. Skiltene vil ventelig bli stjålet og brukt som nachspiel-moro på neste hyttetur i Senterpartiet. Som en del av årets rotbløyteoppgjør.

For øvrig er Hoksrud ikke den eneste som møter motbør når han besøker fremmede makter. Hoksruds tur til nordområdene, kan best sammenliknes med da Frp var på krimsafari i Oslos mest belastede bydeler, men reiste hjem da det ble litt dårlig vær.

I Porsgrunn er ikke Robin Martin Kåss (Ap) lenger fornøyd med å redigere sin egen lokalavis. En helt ny fargefjernsynsstasjon skal sørge for at regimet også blir vist fram i levende bilder. TV Kåssgrunn vil også få mye oppbyggelig underholdning, deriblant et gjensyn med Casino og Reisesjekken. Premien er en gratis fottur til Bergsbygda og fire gratistørk på dassen på Olavsberget. Alle som har noe kritisk å si om sykehjemmene er sikret jobb som tause Birgitte, siden de uansett har munnkurv. En egen værmelding vil vise vedvarende kuling med storm i kastene i Skien, mens Porsgrunn framstår med palmesus og mageplask.

taus.som.graven@sofus.com