«Hekleforeningen «Uten en tråd» er ufrivillig blitt registrert som strippeklubb» onkel Sofus 13.10.2018 kl 09:38

Sofus

Det har lenge vært litt uggen stemning i milliardærkretsene etter at ordfører Robin Kåss tok pusten fra en hel arkitekturverden med sitt flytende toalett på Olavsberget. Innretningen vil ligge der som et sjøsjukt minnesmerke over en stor samfunnsbygger, ikke minst siden den innkasserer en solid eiendomsskatt – til betydelig ergrelse for Siv Jensen. Kjell Inge Røkke har lenge sett seg lei på at jyplingen av en ordfører stikker av med prisen som landets mest pompøse. Først hadde Røkkis planer om et flytende toalett som strakte seg helt til Danmark, men ble stanset av Kystdirektoratet og radioprogrammet Melding om fiske. Derfor tenker han i stedet oppover, der ingen kunne tru at nokon kunne snu. Ikke engang vår egen Emil Erikrøds Viagra-bygg ved Frednesbrua kan ta opp kampen mot Røkkes potente planer om å nærme seg månen med 60 etasjer. Det blir som å sammenlikne en kjellerleilighet med Gaustatoppen. Kåss vurderer å svare på Røkketårnet ved å la dassen gå i rute til Kiel – finansiert av eiendomsskatt og taxfree. Også Sofus planlegger et solid minnesmerke over seg selv. Maleriet «Tjuvfiskaren» skal henge på dodøra til avholdsrørsla.

Statens vegvesen legger seg flat og påtar seg skylda for at Lilleelvkrysset kostet noen karameller ekstra. Uvesenet skal visstnok være så flate at regionveisjef Kjell Ingen Davik ikke engang egner seg som fartshump. Dermed er bypakket og politikerne renvasket og kan med god samvittighet bruke 126 millioner ekstra på Moflata-krysset. Det er tross alt langt mindre enn Lilleelva-sprekken på 127 millioner. For at ikke Porsgrunn skal stikke av med pengene, er det planlagt marmor og VIP-losje i rundkjøringen.

Porsgrunn kommune har denne uken demonstrert at de også har overherredømme på kolonien Sandøya, i det de rykket ut for å stenge øyas bistro. Dermed må jetsett-miljøet i skjærgården finne seg andre steder der de kan nyte et glass med bobler i oktober og ikke minst november. Ikke siden forbudstiden har det vært heftigere tilløp til razzia i kjellere med god bevertning. Neste mål blir det ulovlige kasinoet på Risøya og et uregistrert bedehus på Valle. Initiativet har spredd seg til Treungen der hekleforeningen «Uten en tråd» ufrivillig er blitt registrert som en strippeklubb. Helseøvrigheta skal ha fått forsterket sine mistanker i det de observerte vannføring ut av huset da det var som tørrest i sommer. Dette skal etter en rådføring med lensmannen blitt registrert som sikkel fra bygdas litt for mange ungkarer.

Fylkeshøvding Sven Tore Løkslid må ha glemt tøflene. I hvert fall fikk han kalde føtter etter at han først garanterte at bommene forsvinner i 2023. Kort tid etter fikk han boltre seg i TA der han ikke kjente seg helt igjen i Vardens oppslag, på samme måte som det nok var vanskelig å kjenne igjen i oppslaget om morrapils i Amsterdam. Så nå går han til valg på flere bommer, gratis tøfler (eventuelt varmekabler) til politikerne og ikke minst klippekort i baren på alle internasjonale flyplasser av og uten betydning. Lauken har nå fått inndratt flaska med Møllers Tran.

