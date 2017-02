Hører de egentlig på hva vi sier?

Selv ga de uttrykk for at de ikke ble hørt av politikerne, de var fortvilte og frustrerte over at få hørte deres mening og de mente at tiltak som kommunen satt i gang for å involvere innbyggerne, ikke hadde noen reell effekt. Politikerne lytter ikke til folket, mente gjengen som blant annet besto av innbyggere og deler av handelsstanden i byen. Det føyer seg inn i rekken av innbyggere som er kritisk til hvordan kommunen behandler folk i byggesaker og sentrumsutvikling.

Ordene tilhører en av ringrevene i politikken i Skien, nemlig Jørn Inge Næss fra Fremskrittspartiet. Sitatet ble gjengitt i et intervju med Varden etter at det ble kjent at en gjeng med frustrerte bypatrioter ville starte en ny forening for å bli hørt i debatten om Skien sentrum.

For ikke å snakke om den heftige debatten som var rundt utbyggingen av Herkules og Kjørbekk, flytting av politihuset til Myren og daværende Skatteetaten som gikk samme vei, eller saken rundt lokaliseringen av nye, Skien videregående skole som havnet på Klosterøya og ikke på Prestejordet. Og hvem kan glemme turen som NRKs Jarle Håkonsen hadde i sin hjemby, noe som førte til både folkemøte og den famøse oppfordringen til Håkonsen om å dra til et langt varmere sted enn Skien.

– Sentrum er der hjertene våre er, det blir som hjemmet ditt der alle er opptatt av at man skal trives sammen i de rommene som er for alle, hva hadde Skien vært uten sentrum på en festdag som 17. mai eller et torg der vi kan samles om sommeren? Hjembyen din er det stedet der du har gode minner fra, sa tidligere ordfører Rolf Erling Andersen da han forklarte det voldsomme engasjementet vi ser rundt sentrum på en rusletur sammen med fotograf Fredrik Pedersen og meg gjennom Skien. (Og som du kan se på varden.no).

Jeg tror han traff spikeren på hodet. Vi bryr oss om byen vår og det skaper et engasjement som til tider renner over. Jeg fikk forresten litt kjeft etter det intervjuet fra en leser som mente at den tidligere ordføreren slapp billig unna kritiske spørsmål til de vedtakene som er gjort de siste årene, men jeg mener oppriktig at politikerne får kjeft for mer enn de fortjener kjeft for. Det er beslutninger som de lokale politikerne kan gjøre lite med, som flytting av politihus, plasseringen av ny videregående skole og lokaliseringen av skatteetaten på utsiden av sentrum. Men det er også en rekke avgjørelse som våre lokale politikere tar som fortjener en skikkelig debatt i forkant. Men hvor skal debatten tas og hører politikerne egentlig etter? Eller er den nye protestforeningen og debatten på sosiale medier et eksempel på at kritikk blir møtt med døve ører fra politisk hold?

Politikerne i Skien bør ta inn over seg den kritikken som kommer fra egne innbyggere på en helt annen måte enn de har gjort så langt. Det nytter ikke å feie under teppet at mange var kritiske til måten folkemøtet i Parkbiografen var lagt opp på der flere sa at bare det positive med sentrum kom fram. Jeg kan forstå at politikere som jobber helhjertet og med ekte engasjement for sentrum blir såret når noen er kritiske til arbeidet de gjør. Det er likevel påfallende stille når det blir opprettet en ny forening som vil bli hørt i sentrumsdebatten eller det kommer en egen gruppe på Facebook der man diskuterer utviklingen i Skien sentrum. All ære til Signy Gjærum (V), Eva Kise, (Uavhengig) og flere fra Bypartiet som diskuterer med innbyggerne sine på sosiale medier og fronter sine egne meninger, men fra de store partiene er det påfallende stille.